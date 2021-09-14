莫德納到貨時間曝光？陳時中回應曖昧

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為2例本土及3例境外移入；另確診個案中無新增死亡。另外，指揮中心也捎來好消息，日本宣布要再捐贈50萬劑AZ疫苗給台灣。
記者劉雅文/台北報導
2021-09-14 14:56:34｜2021-09-14 14:56:41
不過，國內仍有超過300萬人，還在等待第二劑莫德納的施打，對於疫苗何時到貨，以及開放施打，陳時中回應曖昧，僅表示：「有就會開，不是說等不到，是現在還沒等到，也快要進來了，速度也會越來越快。」
陳時中解釋，莫德納開打最快應該是七月一號、七月二號，所以大概接近九月中開始有這樣需求，有莫德納到貨會盡快開放給要打第二劑的民眾接種。
至於有醫師公開表示建議民眾第一劑接種AZ疫苗，對此陳時中也回應，這是根據大家一個自由選擇，現在目前來講，看起來是AZ打了後第二劑靈活度高，不過還是要尊重自己的判斷。
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