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莫德納到貨時間曝光？陳時中回應曖昧

▲指揮中心針對疫苗到貨議題做出回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心針對疫苗到貨議題做出回應。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-14 14:56:34｜2021-09-14 14:56:41

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為2例本土及3例境外移入；另確診個案中無新增死亡。另外，指揮中心也捎來好消息，日本宣布要再捐贈50萬劑AZ疫苗給台灣。

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不過，國內仍有超過300萬人，還在等待第二劑莫德納的施打，對於疫苗何時到貨，以及開放施打，陳時中回應曖昧，僅表示：「有就會開，不是說等不到，是現在還沒等到，也快要進來了，速度也會越來越快。」

陳時中解釋，莫德納開打最快應該是七月一號、七月二號，所以大概接近九月中開始有這樣需求，有莫德納到貨會盡快開放給要打第二劑的民眾接種。

至於有醫師公開表示建議民眾第一劑接種AZ疫苗，對此陳時中也回應，這是根據大家一個自由選擇，現在目前來講，看起來是AZ打了後第二劑靈活度高，不過還是要尊重自己的判斷。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14570例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14570例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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