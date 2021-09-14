女星遭罵「越南人都來台當妓女」　吳宗憲1絕招制伏酸民

綜藝天王吳宗憲搞笑、幽默的風格深受觀眾喜愛，今年也以節目《綜藝玩很大》入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，不過言詞犀利、直率敢言的他仍會收到網友負面評價，近來吳宗憲就在節目

《小明星大跟班》上，因不滿女星遭網友言語霸凌，決定分享自己對付酸民的招數。

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藝人海倫清桃坦言自己長期飽受酸民的歧視留言困擾：「罵我沒有關係，可是連帶越南女孩子全部罵，說越南人來台灣都是在當妓女！」還曾遭遇非常惡毒的留言，像是她分享替乾女兒慶生的溫馨畫面，竟有酸民留言：「提早幫妳乾女兒過忌日。」讓她不禁擔心乾女兒的人身安全，因此還到警局報案，沒想到卻被警方冷處理。

▲海倫清桃坦言自己長期飽受酸民的歧視留言困擾。（圖／中天提供）

吳宗憲聽到後就非常生氣，分享自己對酸民的絕招：「那個帳號妳點進去就是未公開，那專門就是拿來罵人的，對付這種只有一個辦法，妳譙他比他譙的還兇！」認為海倫清桃不要被鍵盤背後的酸民們影響心情，建議她可以勇敢為自己發聲。