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高血壓不受控恐中風、失明！ 醫師曝6招「不吃藥」也能降血壓

高血壓不受控恐中風、失明！ 醫師曝6招「不吃藥」也能降血壓
高血壓不受控恐中風、失明！ 醫師曝6招「不吃藥」也能降血壓

每日健康-每日都做得到的健康

2021-09-14 15:30:51

文／新北市立聯合醫院社區醫學部莊博宇醫師

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高血壓長期沒有良好的控制，則會逐漸地引起多種併發症，例如，中風、心衰竭、腎損傷、失明…等，然而許多民眾對於藥物的使用會帶來的副作用，有所顧慮，在此對於想嘗試非藥物血壓控制的民眾，提供以下建議：

 

一、減少食鹽的攝取

避免鈉含量高的食物，例如：醃漬物、燻製物、沙茶醬、豆瓣醬、豆豉…等重口味調料。

 

二、戒酒

 

三、減重

根據國健署統計，台灣45歲以上人口，超過一半以上有過重或是肥胖的問題，或許對於許多饕客而言，要做到良好的體重控制並不簡單，然而體重控制帶來的成效也是驚人的，對一個超重10公斤的病人來說，只要減去這額外的體重，即可減少10毫米汞柱的收縮壓，亦即是一顆血壓藥的效果。

 

四、戒菸

香菸的使用除了造成肺癌、口腔癌、喉癌…等許多癌症風險上升外，也會加重動脈硬化的程度，另外香菸中的尼古丁也會讓心跳加快、血壓上升，這雙重機轉會使的血壓控制變得更加困難，並大幅的增加未來發生心血管疾病的風險，鑒於以上情況，不論是否有高血壓，戒菸是每位吸菸者，不容輕忽以及逃避的課題。

 

五、飲食控制

經研究發現，得舒飲食法(Diet approach to stop hypertension, DASH)在血壓控制上頗具成效，這是一種核心內容為–高纖、高鈣、高鎂、高鉀的飲食模式，有興趣的民眾，可以每天選兩餐食用未精製的全穀類（糙米、五穀米）、天天攝取5份以上的蔬菜水果，佐以低脂奶類提供鈣質、減少紅肉的攝取，改以去皮的白肉作替代。

 

六、運動

在繁忙的現代生活中，大家常常忽略了運動的重要性，運動除了幫助血壓控制維持心肺功能外，也可以降低未來認知障礙的風險，對於成年人，建議安排每週3-7天，共計150分鐘的有氧運動，並配合一週兩次的阻力運動。

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