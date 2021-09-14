高血壓不受控恐中風、失明！ 醫師曝6招「不吃藥」也能降血壓

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一、減少食鹽的攝取
避免鈉含量高的食物，例如：醃漬物、燻製物、沙茶醬、豆瓣醬、豆豉…等重口味調料。
二、戒酒
三、減重
根據國健署統計，台灣45歲以上人口，超過一半以上有過重或是肥胖的問題，或許對於許多饕客而言，要做到良好的體重控制並不簡單，然而體重控制帶來的成效也是驚人的，對一個超重10公斤的病人來說，只要減去這額外的體重，即可減少10毫米汞柱的收縮壓，亦即是一顆血壓藥的效果。
四、戒菸
香菸的使用除了造成肺癌、口腔癌、喉癌…等許多癌症風險上升外，也會加重動脈硬化的程度，另外香菸中的尼古丁也會讓心跳加快、血壓上升，這雙重機轉會使的血壓控制變得更加困難，並大幅的增加未來發生心血管疾病的風險，鑒於以上情況，不論是否有高血壓，戒菸是每位吸菸者，不容輕忽以及逃避的課題。
五、飲食控制
經研究發現，得舒飲食法(Diet approach to stop hypertension, DASH)在血壓控制上頗具成效，這是一種核心內容為–高纖、高鈣、高鎂、高鉀的飲食模式，有興趣的民眾，可以每天選兩餐食用未精製的全穀類（糙米、五穀米）、天天攝取5份以上的蔬菜水果，佐以低脂奶類提供鈣質、減少紅肉的攝取，改以去皮的白肉作替代。
六、運動
在繁忙的現代生活中，大家常常忽略了運動的重要性，運動除了幫助血壓控制維持心肺功能外，也可以降低未來認知障礙的風險，對於成年人，建議安排每週3-7天，共計150分鐘的有氧運動，並配合一週兩次的阻力運動。