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研究：普洱茶湯有助防止蛀牙　興大開發國內首見2茶新品

研究：普洱茶湯有助防止蛀牙　興大開發國內首見2茶新品
研究：普洱茶湯有助防止蛀牙　興大開發國內首見2茶新品

健康醫療網

2021-09-14 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】科學證實普洱茶湯可防蛀牙！9月8日興大舉辦新品發表會，以臺灣國產茶為特色，發表兩項國內首見的新創生技產品：（一）熷茶普洱漱口水；（二）自然農法熷茶粉。興大團隊發現，普洱茶與烏龍茶相較，多了水解型鞣酸單寧－消脂素(strictinin)，可抑制生物膜的形成，達到預防蛀牙的作用，成果將於10月刊登於國際期刊《牙醫科學期刊》(Journal of Dental Sciences)。

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茶湯漱口防蛀牙　普洱茶效果優於烏龍茶

蛀牙菌侵蝕牙齒須先附著聚集在牙齒表面且形成生物膜，團隊發現，普洱茶防止蛀牙的主要機制是抑制生物膜的形成，而非殺菌；就抑制生物膜的效果而言，消脂素優於兒茶素，咖啡因則無明顯效果，研究證實漱口時以普洱茶比烏龍茶效果更好。

曾志正教授表示，茶湯常被用來漱口防止蛀牙，普遍認為普洱茶效果較烏龍茶好。普洱茶湯類似烏龍茶湯富含咖啡因與兒茶素，但普洱茶湯多了一個水解型鞣酸單寧－消脂素(strictinin)。

熷茶普洱漱口水　增加茶葉實用性

興大製茶產學聯盟與聯盟成員沛美生醫科技公司產學合作，執行經濟部科技研究發展專案-協助傳統產業技術開發計畫「新型天然茶研漱口水開發計畫」，篩選十餘家聯盟成員的五十餘個普洱茶餅之消脂素含量，從中挑選合適茶樣來萃取有效成分，發展出新型天然的「熷茶普洱漱口水」，增廣了茶葉的實用性。

茶飢素製造飢餓素　促進肌肉生長、減緩神經退化

自然農法熷茶粉則是將茶葉製成即溶茶粉，冷熱皆可沖泡飲用。研究團隊先前在青心烏龍與四季春中找到並命名茶飢素(teaghrelin)，此成分可藉由仿效人體傳遞飢餓訊息的荷爾蒙訊號分子「飢餓素」(ghrelin)，結合其接受器來引發飢餓感、腸胃排空、刺激生長激素分泌等生理功效。

近年來，飢餓素被證實可以促進肌肉生長、減緩神經退化相關疾病(如帕金斯症，阿茲海默症)。根據類似飢餓素的功效推理，研究團隊成功證實茶飢素也能促進肌肉細胞分裂生長，以及減緩因藥物誘導的神經細胞受損，成果分別於2020年發表在《化學生物學的交互作用》(Chemico-Biological Interactions)及《營養學》(Nutrients)國際期刊。



資料來源：健康醫療網 研究：普洱茶湯有助防止蛀牙　興大開發國內首見2茶新品

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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