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茶湯漱口防蛀牙 普洱茶效果優於烏龍茶蛀牙菌侵蝕牙齒須先附著聚集在牙齒表面且形成生物膜，團隊發現，普洱茶防止蛀牙的主要機制是抑制生物膜的形成，而非殺菌；就抑制生物膜的效果而言，消脂素優於兒茶素，咖啡因則無明顯效果，研究證實漱口時以普洱茶比烏龍茶效果更好。
曾志正教授表示，茶湯常被用來漱口防止蛀牙，普遍認為普洱茶效果較烏龍茶好。普洱茶湯類似烏龍茶湯富含咖啡因與兒茶素，但普洱茶湯多了一個水解型鞣酸單寧－消脂素(strictinin)。
熷茶普洱漱口水 增加茶葉實用性興大製茶產學聯盟與聯盟成員沛美生醫科技公司產學合作，執行經濟部科技研究發展專案-協助傳統產業技術開發計畫「新型天然茶研漱口水開發計畫」，篩選十餘家聯盟成員的五十餘個普洱茶餅之消脂素含量，從中挑選合適茶樣來萃取有效成分，發展出新型天然的「熷茶普洱漱口水」，增廣了茶葉的實用性。
茶飢素製造飢餓素 促進肌肉生長、減緩神經退化自然農法熷茶粉則是將茶葉製成即溶茶粉，冷熱皆可沖泡飲用。研究團隊先前在青心烏龍與四季春中找到並命名茶飢素(teaghrelin)，此成分可藉由仿效人體傳遞飢餓訊息的荷爾蒙訊號分子「飢餓素」(ghrelin)，結合其接受器來引發飢餓感、腸胃排空、刺激生長激素分泌等生理功效。
近年來，飢餓素被證實可以促進肌肉生長、減緩神經退化相關疾病(如帕金斯症，阿茲海默症)。根據類似飢餓素的功效推理，研究團隊成功證實茶飢素也能促進肌肉細胞分裂生長，以及減緩因藥物誘導的神經細胞受損，成果分別於2020年發表在《化學生物學的交互作用》(Chemico-Biological Interactions)及《營養學》(Nutrients)國際期刊。
資料來源：健康醫療網 研究：普洱茶湯有助防止蛀牙 興大開發國內首見2茶新品
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