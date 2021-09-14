蘇貞昌稱中央僅1700人打第二劑莫德納　民眾黨：請列清楚

由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，日前在臉書PO文，表示台灣至今相當缺乏的莫德納疫苗，65歲以上長者的第二劑施打率不到1%，不過第二類施打對象「中央及地方政府防疫人員」第二劑莫德納的施打比率卻高達65%。民眾黨方面也質疑，民眾枯等疫苗至今，官員卻可以想打就打，引發外界議論。





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對此行政院長蘇貞昌今（14）日上午也隨即回應，表示在整個第二劑施打28萬人中，中央人員只有1700人，占不到千分之6。蘇貞昌也強調，其他施打者絕大部分都是在地方的第一線人員，像是義消、開救護車的人員、清潔人員，每一位都勞苦功高，都應該被照顧，他們打的絕大部分都是AZ，只有少數是莫德納。





對此民眾黨發言人楊寶楨今日下午也回應，表示民眾黨方面是用疾管署的數據資料，不確定蘇院長的資料是哪裡來的，且也不應該拿「官員大多打AZ疫苗來混淆視聽」，而是要講清楚說明白，到底有多少官員施打了第二劑莫德納疫苗，而民眾想要打上第二季莫德納疫苗還要等到什麼時候？





楊寶楨也強調，既然蘇貞昌院長已經提到中央官員施打第二季莫德納的人數是1700人，還特別強調其他多數人都是打AZ，「那就請院長把所有資料列出來，所有官員不管是打AZ、莫德納、高端，施打的狀況如何全部說清楚講明白。」楊寶楨說，當初民進黨人士都說要打國產的高端疫苗，可是後來發現都已經先行施打國際疫苗，執政黨不能做一套、說一套，這樣會讓人民覺得沒辦法信任。



