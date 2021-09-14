收受翁茂鍾餽贈　監察院彈劾法官鄭小康

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同時，鄭小康於受理案件前，曾與翁茂鍾3次飲宴、4次收受襯衫，卻未迴避仍予審結，且於宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明，其後又持續收受翁茂鍾餽贈之襯衫，有損法官之公正、中立、廉潔形象，核有重大違失，監察院審查會於今(14)日通過監察委員林國明、施錦芳所提彈劾案。
彈劾案文指出，鄭小康曾於94年6月、95年3月、97年農曆春節前後，3度與翁茂鍾等人飲宴餐會，其自承與商人翁茂鍾並無深交，卻於餐會後，提供住家地址，自95年1月起至104年9月止，於節慶日（春節、端午節、中秋節）前後，無端私下收受翁茂鍾餽贈之襯衫，合計達12件。
監察院彈劾案文中還指出，期間，鄭小康曾於97年擔任臺北高等行政法院審判長，審理2件翁茂鍾公司行政訴訟案（97年度訴字第512號及97年度訴字第597號），判決雖未對翁茂鍾有利，然其未迴避仍予審結，且於宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明，之後並持續收受翁茂鍾餽贈襯衫，行為顯屬不當。
監察院表示，上開事實有臺灣臺北地方檢察署搜索扣押物「翁茂鍾記事本」及「襯衫管制表」可稽，鄭小康於監察院調查時雖推稱收的襯衫不超過9件，惟鄭小康於司法院政風處訪談時坦承，翁茂鍾在97年後每年都會寄個1或2件襯衫，於監察院詢問時坦承97年打電話給翁茂鍾前，已經收了3、4件襯衫。是以，鄭小康95年1月至104年9月共收受12件襯衫應為事實。
監委林國明、施錦芳表示，鄭小康雖於監察院詢問時辯稱：「襯衫價格低廉，符合正常社交禮俗標準，怡華公司行政訴訟案件無法定迴避事由」。惟依法官社交及理財自律事項第6點、法官倫理規範第8條第1項至第3項及第22條等規定，法官收受餽贈、參與飲宴應酬、社交活動或與他人財物往來，不得損及司法或法官之獨立、公正、中立、廉潔、正直之形象。
監察委員認為，鄭小康並非因婚喪喜慶等活動於公開場合收受襯衫，而係與商人翁茂鍾飲宴後，長期「無端」、「私下」收受其餽贈襯衫，顯難認係法官職位合宜之社交禮俗範圍。
另外，鄭小康數度與翁茂鍾飲宴、收受襯衫在先，卻未迴避審理翁茂鍾行政訴訟案件，且於宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明。之後又持續收受翁茂鍾餽贈襯衫，種種行為，一般社會大眾由外觀上整體觀察，顯易產生法官與商人結交往來之印象，對法官應保有之廉潔、公正、中立形象滋生質疑，損及一般社會大眾對於法官職業神聖性之尊重與信賴。核已違反公務員服務法第5條、法官守則第1點、法官社交及理財自律事項第6點、法官倫理規範第8條第1項至第3項及第22條等規定，違失情節重大，依法應受懲戒。