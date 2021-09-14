漢光演習模擬共軍攻擊電信機房！憲兵強勢掃蕩火速奪回
國軍年度最重要的演訓活動「漢光37號演習」今（14）日進入第2天，在全台各大作戰區同步實施實兵操演。憲兵202指揮部今日實施「國家關鍵基礎設施防護演練」，模擬敵軍特攻部隊對我重要機房滲透破壞，在憲兵快速反應下，阻殲突入敵軍，確保重要設施安全。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-14 15:51:07
軍方表示，今日上午在福西營區由憲兵202指揮部所屬229營及239營等單位共同操演，演練機房遭敵特攻人員滲透突入並佔領後，憲兵迅速派遣輕型戰術輪車、CM33雲豹八輪甲車、CM34 30公釐鏈砲雲豹八輪甲車，並以建制武器掃蕩突入之敵，成功奪回重要設施及時完成搶修。
軍方人士指出，在此操演中，軍團步兵營擔任守備、憲兵202指揮部擔任打擊部隊，模擬整合警、消及民防組織，以「外層警戒、中層攔截、核心防護」形成環形守備等作為，重層保護基礎民生設施，維護政軍指揮體系正常運行。
憲兵202指揮部負責首都防衛安全，在國軍經歷多次裁軍後，憲兵目前現役僅存的5個警衛戰備營編制，都隸屬於憲兵202指揮部，包括211營負責總統府警衛、憲兵332營負責官邸勤務、229營負責國防部警衛、239營為台北市內憲兵裝甲部隊、228營則為憲兵砲兵單位。
另外，關渡地區指揮部今日也針對淡水河防守備任務，實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入，確保中樞安全。本次操演採縮短距離演練，運用CM33輪型戰鬥車及CM11戰車等火力，並透過指管通聯、阻絕設置等手段，延滯敵人行動，以優勢兵、火力，順利殲滅來犯之敵，展現捍衛國家安全的決心。