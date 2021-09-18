神仙打架！李奧納多新片拯救地球　網友：卡司太扯

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本片描述凱特（珍妮佛勞倫斯 飾）在研究所攻讀天文學，她的教授藍道博士（李奧納多狄卡皮歐 飾）發現了一顆在太陽系內繞行的彗星。本該是令人震驚的好消息，卻有個大問題，這顆龐大如聖母峰、足以毀滅地球的彗星正筆直朝地球撞來，更麻煩的是，所有人都毫不在意。
在歐格索普博士（羅布摩根 飾）的幫助下，凱特和藍道展開媒體巡講，他們進入總統辦公室，見到漠不關心的總統奧良（梅莉史翠普 飾）和她那擔任幕僚長、阿諛奉承的兒子傑森（喬納希爾 飾）；也上了充滿朝氣的晨間節目《The Daily Rip》，接受主持人布麗 （凱特布蘭琪 飾）和傑克（泰勒派瑞 飾）訪問。
距離彗星撞擊只剩6個月，凱特和藍道必須應付24小時的新聞放送，設法引起社群媒體成癮的民眾注意，以免為時已晚。兩人努力的過程笑料十足，究竟要做到什麼地步，才能讓全世界的人抬頭看一下呢？
不少網友看完前導預告已經迫不及待，「神級卡司們直接讓這支預告變得超誘人」、「李奧兄的肚子，恩...很有安全感」、「竟然看到Ari（亞莉安娜）！雖然預告只有短短一個鏡頭，但還是好吸睛啊」、「天呀，這部電影光演員預算就有多高了」、「這卡司也太扯了吧」！
《千萬別抬頭》由奧斯卡得主《大賣空》導演亞當麥凱自編自導，其他演員陣容還包括馬克勞倫斯、朗普曼、亞莉安娜、史考特麥斯酷迪、希姆許帕托、梅蘭妮萊恩斯基、麥克奇可里斯和湯摩爾席勒。電影12月24日在Netflix 獨家上線。（編輯：楊穎軒）