竹縣控溪部落走山 縣長楊文科勘災發慰問金

受璨樹颱風雨勢影響，新竹縣尖石鄉秀巒村控溪部落旁的白石溪右岸邊坡昨發生崩塌，大量土石滑落衝入白石溪和竹60線路面，堵住溪流造成溪水溢流，縣府緊急疏散秀巒國小師生和周邊住戶，縣長楊文科今(14)日率縣府團隊、尖石鄉公所會同北區水資源局、水土保持局現勘，預計一週內完成河道引流，恢復竹60線道路暢通。





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新竹縣長楊文科表示，昨崩塌發生第一時間即接獲尖石鄉長曾國大的通報，隨即指示縣府和鄉公所團隊完成秀巒國小師生的撤離及住戶的緊急安置，感謝鄉公所同仁和縣議員劉建民立即協助處置，目前秀巒國小暫時停課，4戶受災戶已安置妥當並提供急難救助金應急。





楊文科說，崩塌搶修部分，水土保持局已進駐機具在河道上開挖，把溪水引流出來，避免繼續溢流至路面，並接續搶修道路。山坡地部分也由水保局加強監測工作，開通河道引流約需一週時間，所有土石清理則約需一個月。





新竹縣教育處表示，秀巒國小今天停課一天，下午由相關人員搬運桌椅、電腦等硬體進駐秀巒國小田埔分校，明天起即可正常上課，公所也會出動2輛愛心巴士，負責載送週圍4個部落的學生前往田埔分校。





尖石鄉公所指出，發生崩塌的白石溪右岸山坡，滑落土石約9.6萬立方公尺，直接阻塞約60公尺寬的河面，導致溪水上抬溢流至溪邊的外環道竹60線路面上，淹水造成竹60線雙向封閉，鄉公所、水土保持局、北區水資源局及廠商已進駐展開搶修。





尖石鄉長曾國大說，目前搶修工程分短、中、長期，短期已完成住戶和師生的疏散，正由機具在河道上開挖，引流溪水，解決溪水溢流路面問題，預計一週內搶通竹60線；中期部分則由北區水資源局負責清理河道中大量土石，約需一個月時間完成；長期則由水保局加強這片山坡地的監測與通報，並持續強化水保工作。



