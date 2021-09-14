巷仔內／內鬥內行！張亞中考紀案之亂　藍黨魁選舉成鬧劇

我是廣告 請繼續往下閱讀
張亞中採取的策略也很清楚，一再猛攻領先的朱立倫，幾乎邊緣化江啟臣，而隨著朱立倫領先態勢被拉近、江啟臣被超車，國民黨內鬥內行、外鬥外行大戲又再度上演。
昨天一場臨時召開的選監委員會議，指張亞中多次攻擊朱立倫，有違黨內選舉公約，要將張移送考紀會，背後的影武者到底是誰？誰又借刀殺人，各陣營各說各話，成羅生門。
此決議一出，張亞中支持者炸鍋，隨後網路上各種陰謀論版本不斷，有一說是江啟臣領導的黨中央要卡張，也有一說，指朱立倫在主導換柱2.0「換張事件」。
江啟臣稱自己對於選監委員會決議不知情，更稱推薦的選監委員沒有收到開會通知，還點出朱陣營有派代表參加，明顯要將矛頭指向朱立倫；而朱立倫稱自己不贊成這個決定，更請黨中央收回成命，也把問題丟回給黨中央，朱、江陣營互控對方設局，過去說的團結、承擔通通拋諸腦後。
就有黨內人士感嘆，沒有看過第一、二名相互攻擊，反讓第三名崛起的黨內選舉。
而張亞中的崛起，無疑是黨內深藍對過去國民黨溫和派領導的反撲，面對民進黨的鴨霸、一黨獨大，國民黨無力反擊，以至於深藍支持者將希望集結到路線比較激進的張亞中身上。
演變至今，朱立倫、江啟臣都有責任。朱立倫當過縣市首長，也有中央歷練，更曾是國民黨總統候選人，這次黨主席選舉理應勝券在握，但卻因為脫不掉的換柱包袱，以及中常會政見發表會早退一事，引發不尊重其他候選人的風波，聲勢逐漸下滑，淪為要跟黨內B咖爭輸贏，說穿了也是朱立倫太過自信、不夠爭氣。
江啟臣也是黨內中生代新秀，未來更是要角逐台中市長人選，但過去一年多帶領黨中央打仗，未見成效，只見軟弱，連張亞中都可以超越江啟臣。
張亞中雖受500萬支票案重擊，不過，以目前民調及黨內氛圍，張亞中贏得黨主席選舉越來越不是空談，也徹底引發黨內的亡黨感。
若張亞中當選主席，首當其衝的就是2022年要選舉的縣市長及縣市議員，外傳為拚連任，國民黨籍縣市長恐一改過去維持中立的慣例表態立場，基層「棄江朱」態勢恐越演越烈；最後誰會贏得黨魁大位，仍詭譎難料。