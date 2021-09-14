大新竹合併？蔡英文：法制面配套需審慎討論

總統蔡英文今（14）日視察新竹市華德福實驗學校幼兒園時表示，公共化及準公共化幼兒園政策體現很重要的政策目標，就是平價、優質幼兒教育的普及，不讓年輕的父母有太大的負擔，同時提供孩子最好的教養環境；她也表示，大新竹合併是攸關國家整體規劃的重大議題，除了需要考慮民意反應之外，在法制面的配套措施及其他因素的考量，都必須有審慎嚴謹的討論。

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蔡英文今日早上抵達華德福實驗學校幼兒園後，首先聽取新竹市長林智堅簡報「打造孩子的知識遊樂地」，瞭解華德福幼兒園興建過程、教育理念及建築設計等。

蔡英文致詞時表示，很高興到新竹的華德福幼兒園，她在擔任總統之前，也曾參訪宜蘭的華德福實驗學校，對華德福教育與照顧小朋友的方式，不僅留下深刻印象，也變成她在構思國家教育政策中很重要的典範。事隔多年，今日安排來看華德福幼兒園在新竹所呈現的面貌，讓她非常興奮，期待又有一個典範出現。

蔡英文也說，「0到6歲國家跟你一起養」是非常重要的國家政策，而國家可以提供經費、很多行政及政策上的協助，但是真正要教導與照顧小朋友的是地方政府與學校。今日前來，確實感受到新竹市是很不一樣的地方，她也希望華德福幼兒園能在新竹成為新的典範。

蔡英文指出，在「0到6歲國家跟你一起養」政策裡，計畫將公立或非營利幼兒園增加3,000班，就是公共化幼兒園，到現在為止已經增加了2,134班，接下來還需要持續努力。公共化及準公共化幼兒園政策體現很重要的政策目標，就是平價、優質幼兒教育的普及，不讓年輕的父母有太大的負擔，同時提供孩子最好的教養環境，這是政府政策的目的。

蔡英文進一步指出，中央政府持續挹注對幼兒教養及照顧的預算，也是有史以來最大幅的增加，預計到2024年前，政府每年會挹注不低於1,000億元在該政策上。政府也持續地降低就讀幼兒園的負擔，今年8月開始，幼兒園每月繳費上限已經減少1,000元，明年8月還會再增加補助；但這並不表示幼兒園的收入會減少，因為幼兒園所需要的經費，政府會在背後給予支持，讓父母可以減輕負擔，這是整個政策的目標。

蔡英文說，政策成功與否除了需要政府有決心，拿出預算、資源及政策來支持，更重要的就在地方政府跟學校。從公共政策上，政府針對「3,000班」數字目標加以管考，但是這個數字背後的教育品質如何，或者是否為兒童成長的過程帶來美好的記憶，才是真正教育的目標。

蔡英文提到，不同典範的出現可以讓其他的縣市及幼兒園參考，她也非常期待新竹市可以在全國典範級教育城市的設定上，有更多的好成績。此外，華德福除了幼兒園之外，將來還有小學及中學，她也期待能夠讓小朋友在整個成長的過程中，一路受到最好的照顧，以及有最好的學習環境。尤其新竹在台灣未來產業中，確實是一個非常具有戰略意義的地方，如果這裡的小朋友可以快樂地成長，將來他們都是產業界或科技發展上最重要的人才來源。

最後，蔡英文也談及大新竹合併議題，她說，這是攸關國家整體規劃的重大議題，除了需要考慮民意反應之外，在法制面的配套措施及其他因素的考量，都必須有審慎嚴謹的討論。她期盼大家透過參與及討論，讓政策形成的過程可以更加完整。蔡英文也期盼未來中央及地方對於像是今天的幼兒園政策或各項施政，都能有更多的合作交流，一起讓整個國家在各領域都持續地往前走。