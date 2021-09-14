一堆人講話愛加「2字」！網嗆：又學日本人　真實含義曝

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在文章後都很愛加上『以上』？

▲網友不解為何許多人講完話都要喊「以上」2字，認為意義不明。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

講完話也一堆以上，是在以上什麼

日文在文末講『以上です』是很正常的文書體用法

就是一種歡迎指教、糾正的態度，也表示語畢啊，有什麼問題