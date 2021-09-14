一堆人講話愛加「2字」！網嗆：又學日本人 真實含義曝
人家常常都在說「說話也是一門藝術」，有時候一些獨特的詞語，每個人聽起來都有不同解釋的含義，一個詞能延伸出來的意思，確實因人而異，而你是否常常聽到不論是同學、同事甚至周遭的人，講完一件事情之後，都會在語畢前講出「以上」兩字呢？對此，就有網友對此現象討論熱烈。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 16:55:26｜2021-09-14 16:55:53
原PO在PTT貼文指出「為什麼現在很多人說完一件事，在文章後都很愛加上『以上』？以前其實很少看到，一段話說完就加個句點就好啦，之前比較常在日文中見到，還是說加了這兩個字就比較正式？明明說了一段廢話，硬要『以上』一下，是不是感覺比較厲害？」
貼文一出，網友紛紛回應「不只打字＝＝講完話也一堆以上，是在以上什麼」、「阿姨同事報告很愛用，訊息則愛傳點點點，完全不明所以」、「主要還是看口氣，如果再『以上』後面加上！整個就很火大」、「日文用法吧，還蠻常見的啊」、「有些時候聽到以上真的覺得蠻自大的」。
不過也有內行人表示「中文用『以上』有點讓人不舒服的感覺，可是日文在文末講『以上です』是很正常的文書體用法」、「就是一種歡迎指教、糾正的態度，也表示語畢啊，有什麼問題」、「以前上台報告完都會講『以上です』啊，就是代表結束而已」、「那只是你們聽不習慣，以上是很有禮貌且帶謙卑態度的用法，指的是語畢也歡迎指教的意思」、「說明、補充或有謬誤之處，尚祈各位長官、委員及前輩們見諒並指正」。（編輯：張嘉哲）