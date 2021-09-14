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NBA／曾執教過林書豪　Weems加入勇士助教團

▲林書豪今年初加入聖塔克魯茲勇士，時任總教練Kris Weems新賽季將加入NBA勇士助教團隊。（圖／取自Jeremy Lin IG）
▲林書豪今年初加入聖塔克魯茲勇士，時任總教練Kris Weems新賽季將加入NBA勇士助教團隊。（圖／取自Jeremy Lin IG）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-09-14 16:49:55

曾在發展聯盟執教過林書豪的聖塔克魯茲（Santa Cruz）教頭Kris Weems，新賽季將加入NBA勇士助教團隊，後衛出身的他將輔佐傷癒歸隊的「K湯」Klay Thompson和Stephen Curry等主力。

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林書豪苦苦尋覓重返NBA的機會，今年初加入勇士發展聯盟球隊聖塔克魯茲，時任總教練就是Weems，當時他曾稱讚過林書豪，32歲難免會遇到傷病困擾，但相信林可以繼續在場上奮戰，並已經展示出自己的能力。


根據美媒《ClutchPoints》記者Paolo Mariano報導，Weems將加入勇士助教團，他注重球員的發展，有望幫助Curry、K湯、Jordan Poole和Gary Payton II將這些後衛能力更上一層。


勇士連2年無緣季後賽，今夏在教練團的部分做了不少更動，去年6月 助教Jarron Collins 離開後，球隊聘請了 Jama Mahlalela 和 Dejan Milojevic 來協助年輕球員的球員發展，之後又找來了籃網前教頭Kenny Atkinson，現在拉上發展球隊總教練。


Weems說，「我將在這些主力球員身邊幫忙，像是Steph、Klay、Draymond Green、Kevon Looney和Andre Igoudala，今年有機會做一些特別的事情，我期待和大家建立更深的聯繫，這地方一直感覺是我的加。」Weems從聖塔克魯茲助教做起，2020年接任主帥。


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