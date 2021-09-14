國民黨反大新竹合併升格　陳建名：這才是充滿政治算計

新竹縣市合併議題近來廣受討論，兼任民進黨新竹市黨部主委的新竹市議員陳建名向《NOWnews今日新聞》表示，縣市分治到明年就滿40年，確實造成縣民與市民生活上的很多問題，尤其美中貿易戰導致半導體產業供應鏈重組，新竹科學園區的戰略地位更顯重要，無論是原生的新竹人，或是因為工作移居新竹的新新竹人，都期待縣市合併升格，解決分治所造成的交通、環境與都市開發等議題。

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陳建名說，新竹縣民與新竹市民對於合併升格都有高度共識，新竹是台灣非常重要的地區，升格對地區發展絕對有幫助。他表示，2020年新竹縣市加起來繳了1920億的稅金，排名全國第5，但所能分配到的統籌分配款，竹縣與竹市加起來不到100億，比例相當懸殊，這需要國家投入更多資源挹注發展。

陳建名表示，包含竹縣的國民黨立委林為洲等藍營人士，不斷強調自己支持縣市合併，但他們又會說不要這麼急，或又說要把苗栗縣拉進來討論，「這都是充滿政治版圖算計」。陳建名說，他認為這幾年新竹市與過去不同之處，就是執政者施政重心終於與居民期待相符，新竹市長林智堅用高度效率完成人民期待，而現在提出縣市合併，更應該是要想辦法解決城市發展的問題，而不是政治考量。

陳建名表示，林為洲說2026年這個時間點，根本是為了自己，「這件事不要再拖了，大家克服困難，合併已是高度共識，無論是園區廠商還是縣市居民都是」。

陳建名也說，藍營人士的論點，是在扯大新竹未來的後腿，也把重點區域發展跟大新竹人民福祉拋諸腦後，「他們每個人都在講說為了某人因人設事，我才覺得他們到底是在怕甚麼？」。

另有新竹綠營人士分析，地方上對於合併有高度共識，許多人也認為，即使林智堅在竹市執政成績亮眼，但合併後的選舉也不一定穩贏，對的事趕快做就對了。

該人士也說，不知道國民黨在反對甚麼，合併後的大新竹市長也不是指派，大家都可以參選，難道是找不到強而有力、足以擊倒林智堅的對手嗎？