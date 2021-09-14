BNT疫苗施打意願　高雄學生超過9成願意

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陳其邁說，許多家長也會擔心、也會問BNT常見的不良的反應是什麼？有沒有什麼比較需要特別注意的地方？依據BNT資料，在12歲到15歲的青少年部分，90%會產生注射部位疼痛、疲倦會有77%、頭痛75%、肌肉痛42%、畏寒49%、關節痛20%，發燒則有將近四分之一的比例，若真的出現不舒服的反應，高雄市會按照中央防疫相關規定來辦理。
至於學生接種BNT疫苗後，在28天內，如出現疑似心肌炎、心包膜炎的症狀，也就是心臟的肌肉發炎，或者是心臟包膜周遭的纖維組織發炎，這兩種情況也有可能同時發生，相關症狀例如心悸、暈厥、運動耐受不良、呼吸急促、胸痛或胸口壓迫感等不適症狀，提醒大家特別注意，請務必就醫。
陳其邁說，依照BNT上市後安全性的監測資料，這些曾經發生很罕見的病例產生，主要都是在接種後的14天出現，也較常發生在第二劑之後，或者是年輕的男性，但評估後疫苗用於年輕族群的臨床效益還是利大於弊，還是希望所有的同學都能夠來施打疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。