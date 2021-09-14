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高雄港2周3貨輪爆確診　陳其邁宣布「港埠防疫強化措施」

▲高雄港2周3貨輪爆確診，市長陳其邁今天宣布港埠防疫強化措施。（圖／高市府提供）
▲高雄港2周3貨輪爆確診，市長陳其邁今天宣布港埠防疫強化措施。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-14 17:26:04

高雄已連續多日加零，疫情穩定。然而在2週內有3艘國際貨輪曾停泊高雄，之後再其他國檢疫時發現確診，高雄市長陳其邁今（14）日宣布「港埠防疫強化措施」，務必把第一關邊境管理動作落實，將由防疫人員不定期抽查；非經核定、非必要之閒雜人等不得登船；登船人員防護裝備；落實梯口管制及增設監視錄影器，應有專人監督梯口，禁止非工作時間降梯。

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▲陳其邁近期密集與專家小組、港務局、港務公司、港警所討論全面提升境管。（圖／高市府提供）
▲陳其邁近期密集與專家小組、港務局、港務公司、港警所討論全面提升境管。（圖／高市府提供）
高雄近期有3艘國際貨輪靠港後，出現船員確診情形，衛生局緊急進行疫調，發現有出現確診案例的船隻停過菲律賓、日本、韓國、中國等國際商港，過去都有停靠過高雄港的記錄。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，3艘貨輪共匡列295人，其中在船上作業、理貨、卸貨等，在船上與確診者曾有過密切接觸者，共有77人被匡列居家隔離，218人被匡列為自主健康管理者，分別是在岸邊工作，或是密切接觸者的家人。總計有295人被匡列，截至目前，檢驗結果均為陰性。潘炤穎表示，其中長榮海運旗下「長芳輪」，觀察至9月20日，若未有進一步疫情即可解除隔離；另2艘貨輪，匡列者今日全數檢測為陰性，今天即可解除隔離。

陳其邁也認為，由於2週內有3艘貨輪在其他國檢疫時發現確診，因此這幾天密集跟專家小組、港務局、港務公司、港警所討論全面提升境管，希望邊境防疫工作可以更加落實。至於，港埠防疫強化措施包括崗哨進出口管制、梯口管制、岸邊工作者管制，進出要落實聯制、查核登記、抽查、防護措施等等。陳其邁坦言，這段時間其他東南亞國家、港口，「八九不離十都是Delta病毒株」，因此整個管制措施必須升級。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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