Ella自爆夫妻分房3個月　老公和「小三」纏綿

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步入不惑之年的Ella保養得宜，加上激瘦5公斤，一開口就自豪地說：「沒有人40歲長這樣！」被問到居家防疫與老公有無相處問題，自爆有第三者介入，讓夫妻倆分房睡，原來賴解孵邀兒子勁寶到房間睡，但勁寶太會翻，她受不了只好換到兒子房間，「老公每天跟兒子纏綿，根本地表最強小三。」
後來勁寶換了新床，才願意回到自己房間，而Ella也重回老公懷抱，打趣地說：「當然有久違的來了一下。」還誇老公表現不差，笑翻全場。然而，Ella笑說，現在對賴解孵已經不會有小鹿亂撞的感覺，「我都40歲了，但還是有些基本需求啦！」
911那天是S.H.E出道滿20年，Ella表示，與Hebe、Selina有到餐廳吃飯敘舊，自己還送2人卡片，一直聊到餐廳打烊，再轉戰Hebe家小酌續攤，坦言喝太茫，沒想到要直播跟粉絲分享，期間聊到年輕時工作上有些矛盾，發現Hebe、Selina其實都知道，讓她情緒一來爆哭，「謝謝她們沒有放棄我，沒有受不了我的脾氣」，認為3人能走那麼久就是因為包容。
至於粉絲期待S.H.E再合體，是否有實體計畫？Ella說：「我知道大家都會有很多期待，但我們3個就是覺得（合體）時間點順其自然。」強調對粉絲的感謝都放在心裡。（編輯：楊穎軒）
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