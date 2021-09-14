減廢減塑 台南率先推動循環杯自助租還站 甲借乙還超便利

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環保局長謝世傑指出，在COVID-19疫情衝擊下，一次性餐飲用具使用量爆增，1-6月台南市一次性紙餐具的回收量為478萬多公斤，較10年同期增加39萬8千多公斤，期盼籍由麥當勞廣大消費者強化機台使用率，民眾逐漸熟悉使用環保循環杯，以利循環容器供應鏈日益完備，達到有效減廢的目的。到循環杯自助借還站借杯，除了做環保外還有其他好康，包括享免費借杯服務外，許多店家對自備飲料杯者更會提供加量或折扣等優惠，喝完飲料後，也不用去找回收桶，一舉多得。收回的環保杯均由專業的機器洗滌滅菌，且每月送SGS抽驗，以確保杯具衛生安全。
台灣麥當勞供應鏈管理副總裁林麗文表示，環保需要相關產業與消費者共同支持、並付諸行動，才能真正共創共好。麥當勞很榮幸與好盒器攜手合作，更感謝台南市政府支持商圈共享的概念，相信自備或租賃容器的風氣，讓所有造訪美食之都的人，都能感受環保之城的魅力。
好盒器共同創辦人宋宜臻表示，很榮幸能與麥當勞合作設立自助租還站，讓更多空間成為借還的節點，不但豐富了循環杯借還網絡，也讓更多消費者能一同來加入行動。台南市目前共有62個循環杯租還據點，是全台據點最多、最密集的城市，麥當勞也有成大、西門二、東門等3 個借還杯據點。麥當勞與好盒器期待商圈街邊加入循環杯自助租還站後，帶動更多消費者認識循環杯，並實際體驗甲租乙還更多的便利，不再喝完就丟，以加速減廢，減少一次性飲料杯對環境的負擔。