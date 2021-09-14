隨行人員染疫　俄羅斯總統普丁自主隔離中

新冠肺炎（COVID-19）疫情在俄羅斯持續延燒，克里姆林宮證實，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正在自主隔離中。
根據《路透社》最新消息，克里姆林宮14日表示，因為貼身隨行人員有人確診感染新冠肺炎，俄羅斯總統普丁將進行自主隔離，因此本週不會前往塔吉克參加地區安全會議。
有俄羅斯媒體指出，普丁曾經在一次公開活動中表示，即使在核心圈中，也有人感染新冠肺炎。「我們需要弄清楚到底發生什麼事情，我想我可能很快就要隔離，我身邊很多人都生病了。」不過針對有誰染疫，普丁並沒有進行說明。
新冠肺炎疫情在俄羅斯持續肆虐，即使境內正在進行疫苗接種計畫，但俄羅斯的第三波疫情仍然嚴峻，根據上個月發佈的報告顯示，7月份有21.5萬人染疫病歿，比起去年同期增加了42%。而在去年疫情大流行前期，也有好幾名克里姆林宮官員染疫，包括俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。
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