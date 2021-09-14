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《俗女》嘉玲爸唱情歌圈粉　下秒出軌初戀爆感情危機

▲陳竹昇（左）在《俗女2》疑似與初戀情人舊情復燃，嘉玲媽（右 于子育飾）見狀後傷心欲絕。（圖／翻攝CATCHPLAY+、愛奇藝國際站）
▲陳竹昇（左）在《俗女2》疑似與初戀情人舊情復燃，嘉玲媽（右 于子育飾）見狀後傷心欲絕。（圖／翻攝CATCHPLAY+、愛奇藝國際站）

娛樂中心/綜合報導

2021-09-14 18:11:59｜2021-09-14 18:27:56

話題劇《俗女養成記2》日前播出最新一集，嘉玲爸（陳竹昇飾）重拾年輕時的興趣，拿起吉他，對著嘉玲媽（于子育飾）自彈自唱「旺福」的歌《珍珠和芋圓》，畫面中也驚見嚴藝文導演客串當忠實聽眾。

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▲陳竹昇在劇中拿著吉他自彈自唱，他的歌喉令網友超驚艷。
▲陳竹昇在劇中拿著吉他自彈自唱，他的歌喉令網友超驚艷。（圖／翻攝CATCHPLAY+）
▲導演嚴藝文（左）在《俗女2》中，驚喜客串嘉玲爸的忠實聽眾。
▲導演嚴藝文（左）在《俗女2》中，驚喜客串嘉玲爸的忠實聽眾。（圖／翻攝CATCHPLAY+）
唱完歌後，嘉玲爸說要去社區大學上課，沒想到嘉玲媽意外從里長口中得知，因為颱風來臨關係，學校早已停課，於是氣沖沖跑到社區大學一探究竟，沒想到居然看到嘉玲爸與舞蹈老師許芳宜緊緊相擁，發現老公疑似出軌，嘉玲媽很是傷心，一個人孤拎拎、淋著雨，騎車來到女兒陳嘉玲（謝盈萱飾）家，嘉玲見媽媽一直哭沒多問，緊緊地把媽媽摟在懷裡安慰她。（編輯：張雅雯）

▲嘉玲媽跑到社區大學找老公，居然看到老公抱著別的女人。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲嘉玲媽冒著風雨跑到社區大學找老公，居然看到老公抱著別的女人。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲嘉玲媽見到老公疑似出軌，哭著來找女兒。
▲嘉玲媽見到老公疑似出軌，哭著來找女兒。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
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