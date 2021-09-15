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網球／三個月前還在考場　18歲英國甜心如何奪冠？

▲Emma Raducanu。（取自RaducanuIG)
▲Emma Raducanu。（取自RaducanuIG)

記者吳政紘/綜合報導

2021-09-15 09:45:38

美網新女王Emma Raducanu是今年夏天你聽到最多的名字，除了英國大滿貫賽溫布敦網賽，她打進16強，卻因呼吸急促症狀棄賽，這位18歲的「天才少女」，其實並不天才，是她的苦練跟犧牲，才奪得最後的桂冠。

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▲Emma
▲Emma Raducanu首度參加時裝秀。（取自RaducanuIG)

在球迷認識她以前，有人稱她是「英國楊丞琳」，但那是較為膚淺的說法，只看外表，當然她很明顯是華裔出身，而他父親是羅馬尼亞人，母親則是中國人。

從小在加拿大多倫多出生，卻在英國成長，Raducanu可說是「國際化」的最佳代名詞，而她還去過布加勒斯特，她的奶奶還在那兒，當然也去過瀋陽。

▲Emma
▲Emma Raducanu小時候萌樣。（取自RaducanuIG)

網路上有她小時候打桌球（乒乓球）的畫面，長相可愛的Raducanu，奮力地回擊，跟她在美網展現出的神情一樣堅定，也夠認真。私底下喜歡看台灣電視節目，愛吃巧克力，Raducanu就跟普通的女高中生一樣充滿可愛的性格。

但還是很難想像，一位18歲的高中女生，剛要考過A-Level測驗，三個月前她還在考場，如今她卻是美網球后，這樣灰姑娘般的傳奇故事，卻真實上演。

▲Emma
▲Emma Raducanu。（取自RaducanuIG)

今年初排名為345名的Raducanu，先在溫網以一鳴驚人之姿打進會內賽，甚至闖進16強，正當她要展翅高飛，卻被告知需要休息，以免延誤日後賽事。

▲Emma
▲Emma Raducanu。（取自RaducanuIG)

沒想到，經過約1個月調整，她成為自2004年17歲的Maria Sharapova後，最年輕的大滿貫女單得主。

Raducanu的自律在訓練跟學習中呈現，她的校長接受《紐約時報》訪問時提到，Raducanu會在上午8時45分就到學校，而她放學就馬上展開網球訓練，對她來說，這是興趣，也是樂趣。

▲Emma
▲Emma Raducanu。（取自RaducanuIG)

Raducanu的母親也認為讓她打網球，是讓他可以做喜歡的事，而並非要她達成什麼紀錄或成績，但Raducanu的天分跟她的實力，明顯高於同年齡的選手，甚至，她一路過關斬將，也讓自己更有自信。

▲Emma
▲Emma Raducanu拿下英國女子球員睽違44年女單大滿貫賽后冠。（圖／美聯社／達志影像）

曾經是一位很害羞的女孩，Raducanu透過運動讓自己很有魅力，也讓自己有被肯定的感覺，Raducanu優雅又具有智慧的舉止，讓她同時具有人氣又有實力，現在才18歲的Raducanu，未來持續被看好，有機會成為未來英國網球界的閃耀之星。

▲Emma
▲Emma Raducanu。（取自RaducanuIG)

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