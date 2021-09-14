高市歲入出差短淨舉借連11年下降　社福預算增列

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高市府表示，隨著高齡社會來臨，社福預算隨著老年人口成長逐年增加，111年度增列11.42億元，共編列125.47億元，高市府指出，累計市長陳其邁上任後社福預算已增加21.84億元；而為減輕育兒家庭負擔，市府也積極增設公共托育據點，建構0至2歲兒童社區公共托育計畫共編列4.18億元（含補助），預計將新增23處公托據點，全市達53處。
此外，為優化高雄市運動量能，扶植運動人才及發展運動產業，投入1億元啟動運動發展基金，並盤點設置13座運動中心，其中5座刻已推動中，111年再編列楠仔坑等8座運動中心預算4.13億元（含公務1.88億及中央等補助2.26億），預計111年底將有7座可投入營運。
而針對重大交通建設部分，捷運建設4線齊發增列31.19億元，共編列39.68億元（含公務7.4億、基金20.98億、中央11.29億），捷運紅線加速北向路竹、南朝林園延伸，黃線亦已通過環評大會，力拼111年底全數動工，環狀輕軌也將在112年成圓；在完善城鄉市政建設部分，整體路平、公園、防洪清疏、農路、部落道路、漁港設施等維護經費增列3.75億元，共編列31.27億元。
為以促參方式引進商機活水，投入內門觀光休閒園區編列5,000萬元；及編列4,000萬元探勘寶來溫泉第二口井，確保溫泉供應不中斷；且為打造更友善動物、適合親子共遊的動物園，啟動新動物園改造運動，編列5,000萬元。
為注入區域發展新動能及提升為民服務品質，推動岡山區、六龜區新行政中心計畫共編列3,900萬元；為力挺第一線防救災人員，完善消防局救災設備及辦公環境，增列1.91億元。實現居住正義，運用住宅基金9.05億元加速興建苓雅區機11、三民區新都段及岡山區大鵬九村等三處社會住宅；中央與市府共同推動、合作規劃興辦社宅共計8,800戶，全方位滿足就業、青年、弱勢之居住需求。
高雄市長陳其邁表示，「嚴守財政紀律；增加資本支出，建設動起來；增加青年移居，老人安心預算」，是今年的3大特色；高市府也強調，高雄市政府111年總預算，除以財政穩健為基底，各項市政建設推展不打折，議會即將在9月28日開溪，希望能爭取市議會認同，共同建設高雄。