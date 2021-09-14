高市明年度總預算1515億元　陳其邁：嚴守財政紀律

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高雄市111年度總預算業經市政會議通過於9月8日函送市議會審議。其中歲入編列1,455.98億元，歲出編列1,514.92億元，歲入出差短淨舉借58.94億元，較110年度再減少3.15億元，且已連續11年下降，再創新低。資本門編列256.85億，佔歲出預算比例16.95%，亦較去年度增加6.1億。
陳其邁表示，今年終於把勞健保還款80.3億已經還完，所以預算實質增加74.23億投入市政建設，另方面中央計畫型補助創新高，實質增加34.85億，共補助288.98億。整體來說，資本支出比率增加至16.95％，高於縣市合併後的平均值的16.57％，增加部分主要分配在捷運、輕軌，總共35.93億，增加19.45億。
陳其邁也指出，社福預算隨著老年人口成長逐年增加，他上任後社福預算今年與明年共增加21.84億，所以明年度社福預算125.47億；同時，為減輕育兒家庭負擔，市府也積極增設公共托育據點，建構0至2歲兒童社區公共托育計畫共編列4.18億元（含補助），預計將新增23處公托據點，全市達53處。另與中央合力打造8800戶社會住宅，解決年輕朋友居住問題。
此外，為優化本市運動量能，扶植運動人才及發展運動產業，投入1億元啟動運動發展基金，並盤點設置13座運動中心，其中5座刻已推動中，111年再編列楠仔坑等8座運動中心預算4.13億元（含公務1.88億及中央等補助2.26億），預計111年底將有7座可投入營運。
針對重大交通建設部分，捷運建設4線齊發增列31.19億元，共編列39.68億元（含公務7.4億、基金20.98億、中央11.29億）。捷運紅線加速北向路竹、南朝林園延伸，黃線亦已通過環評大會，力拼111年底全數動工，環狀輕軌也將在112年成圓。