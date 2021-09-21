減緩打疫苗不適　台北慈濟：中醫調理可緩解接種副作用

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吳炫璋表示，此時則可考慮以中醫進行調理，以緩解接種疫苗產生的副作用；此外，以中醫理論而言，接種副作用類似感冒後遺症，係因「風寒濕的邪氣」侵犯「人體的正氣」所引起，故治療以「扶正祛邪」為準則，健脾胃、補益正氣，以禦外來邪氣。
吳炫璋說，中藥是透過增強體質，提高抗病能力，以減緩接種不適；以陳奶奶為例，透過祛散風寒濕的中藥，調補陳奶奶因免疫反應所造成的體內耗損，又針對注射部位的紅腫處，施以清熱解毒的藥物，並以針灸及外敷膏藥為其治療，一週後，陳奶奶的不適狀況逐步改善，注射處也漸漸退紅消腫。
吳炫璋建議，疫苗接種後可透過中藥減輕症狀外，若施打第1劑後的副作用較明顯或持續3天以上，可於接種第2劑前，先行服用中藥調和體內正氣；不同體質，接種疫苗的副作用不盡相同，尋求專業中醫師辨證，透過適切藥物進行調養，配合清淡飲食、規律作息，充足飲水及適量運動，即可安心接種疫苗。
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