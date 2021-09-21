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減緩打疫苗不適　台北慈濟：中醫調理可緩解接種副作用

▲中醫部副主任吳炫璋建議，若施打第1劑後的副作用較明顯或持續3天以上，可於接種第2劑前，先行服用中藥調和體內正氣。（圖／台北慈濟醫院提供）
▲中醫部副主任吳炫璋建議，若施打第1劑後的副作用較明顯或持續3天以上，可於接種第2劑前，先行服用中藥調和體內正氣。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-21 18:00:00

92歲的陳奶奶接種疫苗後，出現高燒、低血壓、接種處腫痛、嘔吐、腹瀉、疲倦等諸多不適症狀，長達一週之久，家人陪同至台北慈濟醫院就診；中醫部副主任吳炫璋透過中藥「扶正祛邪」搭配針灸進行調理，服藥一週後，元氣大幅提升，恢復過往的活力。

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台北慈濟醫院指出，接種疫苗後，由於免疫反應被激活，可能產生種種不適，常見副作用如針扎處疼痛、發燒、頭痛、肌肉痠痛等，一般而言，這些症狀約可在接種後3天漸漸得到緩解；但由於體質殊異，少數民眾所承受的不適感，可能較為劇烈、持續較長時間。

吳炫璋表示，此時則可考慮以中醫進行調理，以緩解接種疫苗產生的副作用；此外，以中醫理論而言，接種副作用類似感冒後遺症，係因「風寒濕的邪氣」侵犯「人體的正氣」所引起，故治療以「扶正祛邪」為準則，健脾胃、補益正氣，以禦外來邪氣。

吳炫璋說，中藥是透過增強體質，提高抗病能力，以減緩接種不適；以陳奶奶為例，透過祛散風寒濕的中藥，調補陳奶奶因免疫反應所造成的體內耗損，又針對注射部位的紅腫處，施以清熱解毒的藥物，並以針灸及外敷膏藥為其治療，一週後，陳奶奶的不適狀況逐步改善，注射處也漸漸退紅消腫。

吳炫璋建議，疫苗接種後可透過中藥減輕症狀外，若施打第1劑後的副作用較明顯或持續3天以上，可於接種第2劑前，先行服用中藥調和體內正氣；不同體質，接種疫苗的副作用不盡相同，尋求專業中醫師辨證，透過適切藥物進行調養，配合清淡飲食、規律作息，充足飲水及適量運動，即可安心接種疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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