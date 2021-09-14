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許瑋甯拍《她和她》徹底心碎　沉浸「被侵犯」創傷2個月

▲許瑋甯角色被推入無止盡的創傷深淵，極具挑戰性。（圖／八大）
▲許瑋甯角色被推入無止盡的創傷深淵，極具挑戰性。（圖／八大）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-14 21:00:00

八大原創影集《她和她的她》由許瑋甯、李程彬主演，集結温貞菱、李霈瑜（大霈）、賈靜雯、吳慷仁等一時之選的卡司，劇情設定許瑋甯的角色在國中求學時遭遇侵犯，原是對未來充滿期待的少女，自此被推入無止盡的創傷深淵，角色極具挑戰性。對此許瑋甯表示，每個人碰到壓力、創傷的承受度、成長狀態反應不一樣，這部作品吸引她的地方，「其實這種壓力的創傷百百種，詮釋出一種是大家看到後會有心理的連結，甚至是可以帶著大家從壓力創傷慢慢走出來，你得自己先有陽光才能照亮別人，所以我這角色就是帶領大家走向陽光感受溫暖的角色。」

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許瑋甯收到劇本後，透露在開拍前的兩個月一直帶著角色生活，並看各種與角色相關的書籍，兩個月時間慢慢跟這個人物貼近。她說，很幸福的是前製期很充裕，導演卓立安排讀本會挑角色裡重要的場次，大家不厭其煩的一直討論。以前曾扮演類似療癒者的角色，但這次是純粹自己從內心開始破碎之後再完整回來，是一個進入到心裡面的角色，非常大的挑戰。

▲許瑋甯（中）擔綱女主角，與温貞菱（左）、李霈瑜（右）合作演出。（圖／八大）
▲許瑋甯（中）擔綱女主角，與温貞菱（左）、李霈瑜（右）合作演出。（圖／八大）
故事裡陪伴許瑋甯走過高中時期的同學温貞菱、李霈瑜，分別談到各自詮釋的角色。温貞菱飾演富家千金，她特別去觀察身邊家境優渥的朋友，為了這部戲她調整自己肢體儀態跟說話方式，「我平時沒注重自己的坐姿站姿，這段過程即使下戲後也逼自己在日常生活中盡量像個lady。」另外，飾演角色的性格熱血、耿直，且勇於和體制衝撞的李霈瑜，她透露內心一直在等待這個故事出現，所以看到劇本時非常感動，「讀了一些創傷症後群的文件，身邊的確有這樣的朋友，希望這故事可以療癒破碎的心及需要幫助的人。」

▲温貞菱（左起）、導演卓立、監製葉如芬、許瑋甯、李霈瑜克服疫情復拍。（圖／八大）
▲温貞菱（左起）、導演卓立、監製葉如芬、許瑋甯、李霈瑜克服疫情復拍。（圖／八大）
《她和她的她》由金馬常客葉如芬擔任監製，對於首次跨界電視小螢幕，帶領金獎團隊「華文創」與「四方四隅」合作，葉如芬表示過往參與電影拍攝時，很多故事礙於篇幅長度，說不夠清楚明白，會有些遺憾，而影集可以彌補這些，以一種說滿豐富的故事型態跟觀眾更為接近，「這也是我願意參與《她和她的她》以女性角色為出發點的初衷。」《她和她的她》於今年5月初開拍，因疫情升溫團隊一度暫緩拍攝工作，8月初劇組復工，預計10月殺青。


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