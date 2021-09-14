許瑋甯拍《她和她》徹底心碎　沉浸「被侵犯」創傷2個月

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故事裡陪伴許瑋甯走過高中時期的同學温貞菱、李霈瑜，分別談到各自詮釋的角色。温貞菱飾演富家千金，她特別去觀察身邊家境優渥的朋友，為了這部戲她調整自己肢體儀態跟說話方式，「我平時沒注重自己的坐姿站姿，這段過程即使下戲後也逼自己在日常生活中盡量像個lady。」另外，飾演角色的性格熱血、耿直，且勇於和體制衝撞的李霈瑜，她透露內心一直在等待這個故事出現，所以看到劇本時非常感動，「讀了一些創傷症後群的文件，身邊的確有這樣的朋友，希望這故事可以療癒破碎的心及需要幫助的人。」
《她和她的她》由金馬常客葉如芬擔任監製，對於首次跨界電視小螢幕，帶領金獎團隊「華文創」與「四方四隅」合作，葉如芬表示過往參與電影拍攝時，很多故事礙於篇幅長度，說不夠清楚明白，會有些遺憾，而影集可以彌補這些，以一種說滿豐富的故事型態跟觀眾更為接近，「這也是我願意參與《她和她的她》以女性角色為出發點的初衷。」《她和她的她》於今年5月初開拍，因疫情升溫團隊一度暫緩拍攝工作，8月初劇組復工，預計10月殺青。
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