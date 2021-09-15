陳漢典沙發激戰正妹「火辣畫面流出」　纏綿床戲喝了再上

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先前《2049》角色海報釋出，網友紛紛表示這是陳漢典從影以來最帥氣的一次演出，陳漢典意外透露「演戲比主持容易」，他自認私下個性和螢幕形像大相徑庭，笑言可能因為是巨蟹座較為內向，「必須有一個『殼』才能活躍。」因此當演員時更加自在，「我其實是演員性格，從模仿比賽出道至今，無論是《全民大悶鍋》或《康熙來了》，都喜歡戴上角色的面具，演出更有施力點。」此次他在《2049》演技大爆發，呈現與過往喜劇角色截然不同的樣貌。
《2049》呈現女性在30年後，仍要面對家庭教養，親子關係、夫妻溝通等課題，《完美預測》裡邵雨薇走進算命預覽室期待看見肚子裡孩子的未來，沈浸在迎來新生命的喜悅中，卻因大數據和基因檢測發現孩子的缺陷，從此從天堂掉到地獄般惡夢連連，《刺蝟法則》裡林子熙年輕時大膽愛上母親男友，陷入不倫戀，未成年就和對方結婚生子，卻在對家庭的不信任感中崩潰，自己身為心理諮商師，心理狀況卻不斷被接受諮商的莫允雯嗆聲，《幸福話術》裡李亦捷為了理解老公陳漢典的想法，使用未來科技卻被看穿，忍不住怒吼：「搞得我什麼都不是。」10月16日起每周六晚上10點於台視、myVideo首播免費看，晚上11點30分於myVideo、Netflix上架最新集數；10月17日起每周日晚上8點於東森戲劇台、晚上10點東森超視播出。
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