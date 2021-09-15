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陳漢典沙發激戰正妹「火辣畫面流出」　纏綿床戲喝了再上

▲陳漢典（左）在《2049》企圖從虛擬性愛得到慰藉。（圖／瀚草影視提供）
▲陳漢典（左）在《2049》企圖從虛擬性愛得到慰藉。（圖／瀚草影視提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-15 08:00:00

《2049》探討人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗，分成《完美預測》、《刺蝟法則》、《幸福話術》3個單元。李亦捷在《幸福話術》為了讀懂老公陳漢典，借助未來科技卻成反效果，暗藏著幸福危機，一場陳漢典企圖從虛擬性愛得到慰藉，與辣妹演出翻雲覆雨的畫面，導演安排真實床戲，讓2人肢體交纏、上下位置互換，展現劇中「天雷勾動地火」的氣氛。陳漢典害羞表示和對手戲演員首次見面就要拍該場戲，2人只好事先「喝一些」放鬆心情，「酒精很有幫助。」也事先排練好動作，手部雖然看似游移摸到胸部，但都做好防護措施，強調：「中間還夾著枕頭。」

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▲陳漢典在《2049》激戰辣妹畫面流出。（圖／瀚草影視提供）
▲陳漢典（左）在《2049》激戰辣妹畫面流出。（圖／瀚草影視提供）
先前《2049》角色海報釋出，網友紛紛表示這是陳漢典從影以來最帥氣的一次演出，陳漢典意外透露「演戲比主持容易」，他自認私下個性和螢幕形像大相徑庭，笑言可能因為是巨蟹座較為內向，「必須有一個『殼』才能活躍。」因此當演員時更加自在，「我其實是演員性格，從模仿比賽出道至今，無論是《全民大悶鍋》或《康熙來了》，都喜歡戴上角色的面具，演出更有施力點。」此次他在《2049》演技大爆發，呈現與過往喜劇角色截然不同的樣貌。

▲李亦捷（右）對陳漢典使用「讀心技術」被看穿。（圖／瀚草影視提供）
▲李亦捷（右）對陳漢典使用「讀心技術」被看穿。（圖／瀚草影視提供）
《2049》呈現女性在30年後，仍要面對家庭教養，親子關係、夫妻溝通等課題，《完美預測》裡邵雨薇走進算命預覽室期待看見肚子裡孩子的未來，沈浸在迎來新生命的喜悅中，卻因大數據和基因檢測發現孩子的缺陷，從此從天堂掉到地獄般惡夢連連，《刺蝟法則》裡林子熙年輕時大膽愛上母親男友，陷入不倫戀，未成年就和對方結婚生子，卻在對家庭的不信任感中崩潰，自己身為心理諮商師，心理狀況卻不斷被接受諮商的莫允雯嗆聲，《幸福話術》裡李亦捷為了理解老公陳漢典的想法，使用未來科技卻被看穿，忍不住怒吼：「搞得我什麼都不是。」10月16日起每周六晚上10點於台視、myVideo首播免費看，晚上11點30分於myVideo、Netflix上架最新集數；10月17日起每周日晚上8點於東森戲劇台、晚上10點東森超視播出。


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