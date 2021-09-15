調查：華為滲透劍橋大學　研究中心代表領中津貼

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多項資料顯示華為與中國情報單位有關，中國相關法令也要求資通訊企業與政府分享用戶資訊。基於國安考量，華為已遭英國等許多國家排除於第五代行動通訊（5G）建設之外。
英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）政策主任派特森（Johnny Patterson）指出，報導關注的劍橋大學「中國管理研究中心」（CCCM）顯然已遭華為滲透；劍橋大學與華為的緊密關係具重大國安意涵。他敦促校方展開調查。
英國有20所頂尖大學數月前遭揭露，近幾年收受來自華為及其他中國政府持有企業共計超過4000萬英鎊（約新台幣15.3億元）的資金。牛津大學2018年曾對外表示，不會再接受華為挹注。
英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）12日表示，英國各大學近年「太依賴中國金援」，而劍橋大學堪稱是「特別糟糕」的其中一所。他敦促政府儘快對英國在各公私領域對中國的依賴展開調查。
英國國會外交委員會主席、保守黨「中國研究小組」（China Research Group）領導人圖根哈特（Tom Tugendhat）也呼籲正視中國對學術界的影響。
CCCM以提供中國海內外企業高階和資深經理人「客製化」課程為賣點，隸屬劍橋大學「賈奇商學院」（Judge Business School）。泰晤士報13日報導，劍橋大學否認該中心首席代表胡延平曾提供商學院或CCCM任何服務。
劍橋大學已悄悄將胡延平相關資訊從CCCM官網上移除，且不再回應相關置評請求。
CCCM創辦人包括華為資深顧問、據稱是華為創辦人任正非「心腹知己」田濤。他曾與來自比利時的CCCM名譽研究員德克萊默（David De Cremer）共同出版頌揚華為的著作。德克萊默曾與英國兩大銀行巴克萊（Barclays）及匯豐（HSBC）合作，並另外在劍橋設立智庫，聚焦研究中國「一帶一路」計畫。
CCCM另一位創辦人威廉森（Peter Williamson）則曾為中國官媒撰文，讚揚中國科技產業的發展，並錄製影音反擊外界對華為的質疑。他也是劍橋大學另一個英中共同計畫「全球議題對話研究中心」（Global Issues Dialogue Centre）的領導人。
泰晤士報去年揭露，該中心去年曾分別接受中國政府及華為各20萬英鎊和15萬5000英鎊的挹注。
華為表示，公司對與英國各大學的關係十分自豪；任何對公司不當行為的指控都是荒謬的，也顯示對企業與學術界夥伴關係的根本性錯誤認知。（編輯：周永捷）1100914