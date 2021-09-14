唐美雲坐輪椅「小腿腫成大腿粗」！硬背蔡振南逼出男兒淚
《孟婆客棧》改編自2018年唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品，斥資台幣1億打造，製作人唐美雲今（14日）與蔡振南、許富凱、張書宇、樓心潼接受採訪，談到拍攝過程中唐美雲雙腳扭傷，一幕要背蔡振南的戲，背了數十趟、超過3小時，依然堅持不用替身，親自上陣，蔡振南說：「美雲腳受傷，腫得像豬腳一樣，腫到小腿都跟大腿一樣粗，還是坐輪椅來拍攝現場。」那場戲蔡振南被背得滿滿心疼，兩人都演到哭，他說：「她哭是哭劇情裡的悲哀，我哭是哭她背我該有多痛。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-09-14 20:05:46
蔡振南說當時瞪了唐美雲一整天，自己60多公斤，唐美雲痛到已經無法走路了，還堅持要背他，蔡振南說：「我拒拍，我叫導演改劇情，美雲這個老大堅持不改、不用替身。」再問唐美雲腳扭傷有後遺症嗎？她說：「那100多天我都不敢休息，我不管它痛不痛，心裡想的都在《孟婆客棧》上，但前幾天颱風來，覺得受傷的地方血管塞住流不過去，有一點後遺症，現在還在治療。」
金曲歌王許富凱飾演有許多鬼點子的「小諸葛」，唐美雲回憶當時邀請許富凱演出，是因錄製他與王彩樺主持的《黃金年代》，在後台聽到他唱歌仔戲，覺得相當好聽，立刻邀約他客串，沒想到許富凱把歌仔戲唱得很好，導演很喜歡，結果變單元劇主角，許富凱拿到劇本一驚，足足6集都出場，「怎麼從頭到尾都有我，瞬間感到頭皮發麻。」當他硬著頭皮接下演出後，每天收工從林口回台北都嚷嚷：「3年內都不要再接戲了，壓力好大好可怕。」結果殺青後反而在想，什麼時候要再開始拍戲。
有一次拍戲空擋，蔡振南一心想要吃碗剉冰，許富凱大老遠的幫他買來了，蔡振南說自己就是被這碗冰收買，從此叫許富凱「小蜜糖」，蔡振南透露許富凱很用心做功課，在後台頻問怎麼演怎麼唱，「最囉嗦的就是許富凱，讓我會疼入心。」他還叫許富凱要集滿金曲、金馬、金鐘，「你喔，三金都要拿1座回來。」《孟婆客棧》10月17日起每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD將於10月17日上架，民視無線台將於11月8日起每周一至周五晚間6點30分播出。