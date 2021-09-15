自民黨總裁選舉漸成鼎立　派閥開放投票結果難測

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目前已正式表態參選的人選，從宣布時間先後來看，第一位是自民黨前政務調查會長岸田文雄，第二位是獲前首相安倍晉三力挺的前總務大臣高市早苗，第三位就是呼聲最高的行政改革擔當大臣河野太郎。
至於尚未決定或有意參選的人士，包括石破茂及前總務大臣野田聖子。不過，今天傳出石破已確定不參選、改為支持河野的意向；野田在尋求20位國會議員推薦方面並不順利，這場選戰很可能由3人競逐總裁寶座。
日本時事通信社報導，自民黨內各派閥陸續正式協調選戰支持方向，最大派閥細田派（清和政策研究會，96人）決定事實上開放投票。
細田派今天舉行臨時總會，細田派會長細田博之說，目前方向是支持高市及岸田兩人，「但最後要支持誰由各議員自行負責」，表達出同意派閥同志不遵守派閥方針的想法。
至於選戰若進入第二輪投票時的因應方向，細田派在這場會議上並未觸及。
河野所屬的麻生派（志公會，53人）是黨內第二大派閥，目前預訂16日舉行總會，派閥內可能也會分成支持岸田與河野兩大方向。
至於竹下派（平成研究會，52人）、二階派（志帥會，47人）及石原派（近未來政治研究會，10人）等，雖然也將在16日各自舉行的會議上商議支持方向，但因為各派閥內支持意見也不一致，很可能同樣採開放投票。
而岸田所屬的岸田派（宏池會，46人），目前已確定基本上全力支持岸田。
朝日電視台報導，細田派會議下午結束，決定原則上支持岸田與高市；儘管細田派內部一面倒力挺岸田與高市，但仍有少部分議員支持河野，希望能開放投票。
細田派內的幹部說，「派閥內大多數是支持岸田」；只不過考量到安倍力挺高市，所以也決定支持高市。
至於石破為何不參選，報導分析，最大的理由是石破派（水月會，17人）內認為石破很難當選。
自民黨目前擁有383席國會議員，加上383張黨員票，總計這次總裁選舉總票數為766票，384票為過半數。如果沒有一位候選人能在第一輪投票拿下過半數選票，將由得票數前兩名的候選人進入第二輪投票。
第二輪投票的總票數少於首輪投票，議員票不變仍為383張，但黨員票銳減為47都道府縣各一張共47張，總計430張。如果進入第二輪投票，決勝關鍵可說就在議員票得票多寡。
日本政壇之前認為河野在黨員票具優勢，但如果河野在首輪投票無法單獨獲過半選票的話，即使是得票第2高的候選人也有機會跟第3名的候選人合作，在第二輪投票取得逆轉勝，因此，這場選戰勝負目前仍難預料。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1100914