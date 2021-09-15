談美中競爭　新加坡外長盼雖有摩擦但降低對抗

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王毅昨天、今天訪問新加坡，分別拜會星國副總理王瑞杰、外長維文（Vivian Balakrishnan）、總理李顯龍。維文今天與王毅舉行聯合記者會，僅對部分媒體開放。
根據新加坡外交部提供資料，維文致詞時表示，近幾個月，美中關係緊張在區域內的國家中引起一些不安，其中一個因素是，沒有國家希望被迫選邊站。新加坡樂見近期美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平通話，也期盼世界兩大經濟體和平共存。
對於媒體問及，美中高層相繼訪問新加坡，是否為美中外交競爭的一部分，以及如何評估東南亞國家不選邊站的可能性，維文回應表示，他與王毅已在許多不同場合討論過這個議題，王毅與李顯龍會面時，兩人也針對這點進行廣泛討論。
維文指出，新加坡希望的是，即使美中關係出現競爭不可避免，但兩國仍能建立有建設性的關係，必要時能進行合作，在包括抗疫、氣候變遷等議題上都需要美中合作。儘管美中之間出現摩擦，新加坡希望雙方能將對抗降到最低。
對於新加坡，維文表示，相信美國跟中國都知道，「我們是長期、風雨與共的朋友」，也希望美中與東南亞互動時，東南亞將是具包容性、充滿許多機會的區域。
維文坦言，他與王毅並非在所有問題上的看法都一致，「但我們是老朋友、親密的朋友」，能敞開心胸，低調且有效地解決許多問題。
維文對美中正面互動保持樂觀的態度，認為美中兩國能在相互尊重、各國平等及尋求雙贏的基礎上與東南亞國家維持關係。
星媒報導，王毅表示，有些國家、有些勢力不適應中國的發展，因此對中國產生很多懷疑、誤判；美國可能正在這樣的過程中。他呼籲美方放棄零和博弈思維，並期盼美國能擴大與中國的合作，美中作為世界第一大、第二大經濟體，若雙方能合作，世界都會受益。
賀錦麗8月訪星時強調，美國與東南亞及印太區域互動往來，不是為了要「對抗」任何一個國家，也不是要任何人在國家之中選邊站。（編輯：周永捷）1100914