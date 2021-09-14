龍劭華驟逝！王彩樺談「他很溫暖」 曝《刻在》1句肯定
資深藝人龍劭華今（14）日晚間驚傳於高雄八五大樓昏倒，救護人員抵達時已失去生命跡象，緊急送往醫院急救後仍回天乏術，享壽68歲。消息一出，便震驚演藝圈，不少藝人、影迷都十分難受。據《ETtoday 新聞雲》報導，女星王彩樺受訪時，哽咽表示龍劭華「是一位溫暖大哥」，更曝光對方在她出席《刻在你心底的名字》宣傳活動時，龍劭華對她的暖舉。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 22:22:35｜2021-09-14 23:11:10
根據《ETtoday 新聞雲》報導，女星王彩樺出道後，首部正式戲劇作品正是1987年的華視《恩情深似海》，當時她便與龍劭華飾演一對情侶，更在身為前輩的龍劭華身上學習許多，王彩樺受訪時便稱他是一位溫暖大哥，對她非常疼愛。
不僅如此，王彩樺哽咽回憶，在《刻在你心底的名字》某次電影宣傳活動中，龍劭華曾和她說「彩樺，妳一定要拿一座獎，妳這麼努力，一定要一座獎」，王彩樺表示「我開玩笑說我又不年輕怎可能，沒辦法演女主角，他回『只要為妳而寫的戲，一定有機會』」。
王彩樺坦言，一直到現在這句話還是放在她心中，指出龍劭華激勵十分大，給予她如此溫暖的鼓勵，讓她能有自信繼續演下去。如今傳出噩耗，讓她至今仍無法置信。
據了解，龍劭華從26歲就入行演戲，縱橫演藝圈42年，經典作品無數，從本土劇、偶像劇到電影皆有，甚至曾拿下2座金鐘獎，精湛的演技備受肯定，如今卻傳出逝世的消息，讓一票影迷相當不捨。（編輯：陳雅雲）