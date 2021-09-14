龍劭華兒時被「關在雞籠吃飯」 曾到養父墳墓怒罵三字經
藝人龍劭華今（14）日突然在高雄八五大樓昏倒，救護人員搶救不治，享壽68歲。龍劭華出道長達42年，擁有不少戲劇作品，也曾獲得金鐘獎肯定，精湛的演技有目共賭。事實上，龍劭華的人生經歷也相當戲劇性，在養父扶養下長大的他，沒有和其他小朋友一樣有快樂的童年，反而是頻頻被養父虐待，甚至曾被關在雞籠裡吃飯。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-14 22:48:19｜2021-09-14 22:59:40
龍劭華被生母遺棄後，就與養父到處流浪，從小就沒有過上好日子，即便長大也沒有被老天眷顧，想盡辦法投資、賺錢卻屢屢碰壁，讓龍劭華忍不住到養父墳墓前大罵三字經，埋怨養父離開後，仍不願保佑他人生順遂。
後來龍劭華成名，透過節目《超級星期天》找到生母，不過疑似太久沒有交集，也因媽媽心裡有所愧疚，再加上其兒子在外有債務，深怕債主找上門，所以才不敢與龍劭華來往，好不容易相認又再度失去聯繫，如今龍劭華離開人間，媽媽卻始終無消無息。
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