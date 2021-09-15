新iPad mini將Touch ID移到上方　搭A15晶片效能史上最強

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Touch ID移至iPad mini的頂端按鈕，實現全螢幕設計。Touch ID，可以解鎖iPadmini、登入app或使用ApplePay。iPad mini現在也支援第二代Apple Pencil，該配件以磁力吸附於裝置，可以無線充電和配對。
配備A15仿生晶片的iPad mini性能大幅提升，其令人驚豔的高效率設計為電池帶來全天續航力。與前一代iPad mini相比，6核心CPU使得性能提升最高可達40％，5核心的GPU更是讓圖形處理性能躍升80％之多。
先進的機器學習（ML）功能由16核心神經網路引擎和CPU內的全新ML加速器驅動，能以前一代兩倍的速度完成ML任務。結合CPU和GPU，神經網路引擎讓app得以提供更上一層樓的體驗，像是影像辨識及自然語言學習等功能。
透過iPadOS 15，強大的全新ML實現了多項功能，包括「原況文字」，此功能運用裝置端智慧技術辨識照片內文字，並讓使用者採取進一步行動，甚至能將照片文字翻譯成七種語言。
iPad Pro的「人物居中」體驗現在也可在iPad mini上使用，更新的超廣角前置相機擁有新的1200萬像素感測器以及更加寬廣的視角，實現「人物居中」功能，在使用者移動時自動控制相機鏡頭跟拍，讓使用者維持在畫面中間。當其他人加入時，相機也會偵測到，並流暢地將鏡頭拉遠，方便他們參與對話。
後置相機配備了1200萬像素感光元件，並採用Focus Pixels以及更大的光圈以捕捉清晰、生動的畫面。後置相機也配備了「原彩」閃光燈，適合在低光源環境下捕捉畫面。透過A15仿生晶片上的新款ISP，智慧型HDR可以修復陰影及亮部的細節，提升影像品質。
iPad mini現在可支援5G，5G使得iPad mini峰值速度在理想情況下最高可達3.5Gbps3。結合不間斷的Gigabit等級LTE和eSIM支援，iPadmini能在使用者需要網路連線時，提供絕佳彈性。Wi-Fi6也確保連線更加快速。
iPadmini現在具備USB-C埠，可支援最快5Gbps的資料傳輸，比前一代版本快上10倍，也能與USB-C廣大的生態系統配件相容，包含相機、外接儲存設備，和最高4K的顯示器。
全新iPad mini在台灣將於日後開放訂購，售價1萬4900元起，Wi-Fi + 行動網路機型售價1萬9400起，有64GB與256GB的配置，推出四種外觀可供選擇，包括粉紅色、星光色、紫色及太空灰色。