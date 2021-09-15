Apple Watch 7耐用度提升！搭配窄邊框螢幕、字體更大

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Apple Watch Series 7 提供兩種更大的字體與全新 QWERTY 鍵盤，更方便使用者輸入，並善用裝置端的機器學習技術，根據上下文預測下一個字詞，提升打字速度和方便性。watchOS 8 的app 選單標題和按鈕尺寸都更大，讓使用者更輕鬆地與螢幕進行互動。
Apple Watch Series 7 運用幾何學重新設計，提供更堅固的水晶玻璃錶面，比上代增厚 50％，使其在不犧牲光學清晰度的同時變得更加抗裂；同時，它也獲得了 IP6X 防塵認證，使其在海灘或沙漠等環境中的耐用程度更高，同時擁有 WR50 防水等級，維持絕佳的水中表現。
Apple Watch Series 7 充電一次的電池續航力可達 18 小時，滿足一天所需，透過全新充電結構與磁性快速充電器 USB-C 連接線，充電速度比 Apple Watch Series 6 提升 33％。
watchOS 8 也為自行車騎士帶來全新功能。Apple Watch 使用先進演算法分析，能偵測使用者開始騎乘的時間，並具有自動暫停和重新開始功能。當使用者騎乘電動自行車時，Apple Watch 能更精確地測量所消耗的動態卡路里。
配備 watchOS 8，Apple Watch跌倒偵測演算法經過更新與最佳化，讓偵測跌倒也適用於體能訓練中（包括自行車），並經過細微調整，可辨識從自行車跌落以及在其他體能訓練類型中跌倒的姿勢和影響。
Apple Watch Series 7推出五款全新鋁金屬錶殼外觀，以及一系列全新顏色與風格的錶帶，所有款式之後將於今年秋末上市，售價目前尚未對外公布。