Delta病毒肆虐、企業稅影響　華爾街：美股恐在秋季回落

隨著Delta變種病毒在美國擴散，造成確診數激增，再加上美國拜登政府增稅等不確定性上升，雖然美股在今年連連創下新高，但有專家警告，美股將會在今年秋季回落。





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根據《CNN》報導，標普500指數連續5個交易日收黑，是自2月以來最長跌勢。儘管下跌幅度不大，但隨著華爾街評估Delta變種病毒，以及美國潛在企業稅上調對經濟的影響，市場反彈的不確定性顯然正在增加。





LPL Financial首席市場策略師安德特里克（Ryan Detrick）表示，「考量到市場預期的估值，認為標普500指數上漲的步伐可能會放緩。」標普500指數在今年已經上漲18.7%，連續50幾次創下新高。





在美國上週公布的 8 月就業數據表現明顯放緩後，跨國投資銀行高盛今年第三度下調對美國2021年經濟成長的預測，認為Delta變種病毒可能也會是影響消費者購物意願的隱憂之一。





德意志銀行先前發布對550名投資者的月度調查報告中也顯示，有58%的受調者認為年底前股市將回落5%至10%，另外有10%的受調者預計會出現更大的回調。





受訪者認為，「能迴避疫苗的變種病毒」是最大風險，但高盛指出，比起失望的經濟成長，美國企業稅對於獲利前景衝擊更大，是美股到年底之前的「主要風險」。





高盛估計，若美國企業稅從21%提高至25%，並在對其外國收入徵收更高的稅，將使標普500指數的收益減少5%，同時也將影響2022年的獲利，而這可能是投資者目前尚未意識到的。





BTIG股票及衍生品首席策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）先前指出，走勢正在模仿1999年末的網路泡沫，預期美股會在9月引發10%至20%的修正。





不過美國 PNC 金融服務集團投資長阿嘉蒂（Amanda Agati）認為，美股的成長趨勢接近或是已經觸頂，並且可能將出現至少 10% 的修正。但她也表示，這將會是健康的市場運作，仍然看好美股的表現。



