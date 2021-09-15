iPhone 13系列17日開放預購！售價2.29萬起即可入手

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iPhone 13系列為Retina XDR顯示器，其中iPhone 13與iPhone 13 Pro相同，螢幕大小同樣為6.1吋，而iPhone 13 mini與iPhone 13 Pro Max螢幕大小則分別為5.4、6.7 吋。
在鏡頭方面，本次iPhone 13與iPhone 13 mini系列鏡頭配置更動，轉動為45 度，其廣角相機配備迄今最大的感光元件，將進光提升47％，拍照、攝影都更出色；此外，Apple將iPhone 12 Pro Max原有原深感測相機系統，帶入iPhone 13與iPhone 13 mini的後置相機中，讓讓手不穩的民眾也能拍超穩，並帶來電影級模式、攝影風格、杜比視界HDR錄製、人像模式、夜間模式自拍、智慧型HDR 4以及深度融合等功能。
iPhone 13 Pro相機系統則迎來歷來最大升級，重新設計的鏡頭與強大的自動對焦系統，讓全新的超廣角相機可在近至 2 公分的距離對焦；廣角相機具備更大的光圈和歷來最大的感光元件，捕捉的光線最高可達 2.2 倍，並運用光學雷達掃描儀拍攝「夜間」模式人像照；超廣角相機則具備更大的光圈、更快的感光元件，捕捉的光線提升92％，更具備全新自動對焦功能。
同時，iPhone 13 Pro的望遠相機具備 77 公釐焦距與 3 倍光學變焦，適合拍攝經典人像，並且現在也支援「夜間」模式，任何光源下照片與影片更銳利。
值得注意的是，iPhone 13 Pro系列除了有128、256、512GB等機型之外，還將儲存空間拉高至1TB，為歷年來最大的儲存空間，讓消費者存放照片和影片綽綽有餘。
iPhone 13系列四款手機搭載A15仿生晶片，也將與原深感測相機雙強聯手，造就了強大的 Face ID，賦予它智慧型手機中最安全的臉部認證能力。
此外，iPhone 13系列電池功能也提升，iPhone 13續航力最長可增加2.5小時，iPhone 13 mini則增加 1.5 小時。iPhone 13 Pro Max 則擁有iPhone 歷來最持久的電池續航力。iPhone 13 Pro Max 電池續航力最長可增加2.5小時。iPhone 13 Pro 電池續航力最長可增加1.5小時。
iPhone 13 與iPhone 13 mini將有粉紅色、藍色、午夜色、星光色以及紅色等5色，提供128、256、512GB等不同儲存空間，其中iPhone 13 mini售價2萬2900元起，而iPhone 13售價至2萬5900元起，將於17日晚上8時開始預訂，24日開始正式發售。
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max將提供天峰藍色、銀色、金色與石墨色，有128、256、512GB以及1TB等儲存空間，其中iPhone 13 Pro售價3萬2900元起，而iPhone 13 Pro Max售價3萬6900元，同樣於17日晚上8時開始預訂，24日開始正式發售。