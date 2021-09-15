各地留意午後雷陣雨　吳德榮曝未來恐有颱風生成

中央氣象局指出，今（15）日清晨連同中部以北都有部分地區出現顯著降雨，臺灣仍位於西南風環境內，中南部仍是有短暫陣雨或雷雨的天氣，但由於西南風減弱，降雨會比昨天少一些，午後各地都有局部大雨發生的機率。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-15 08:14:57
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今晨4時真實色雲圖顯示，輕颱「璨樹」已在東海；菲律賓東方海面有「熱帶雲簇」。最新(14日20時)各國模式，大多模擬該熱帶雲簇將逐漸發展，下週日、一（19、20日）移入南海繼續發展成熱帶低壓或颱風，結果雖不完全一致，但都距離台灣很遠、且又向西，朝中南半島前進，不影響「中秋」連假的天氣。
吳德榮說，昨天最高溫在東部（花蓮光復鄉）37.5度，其他地區高溫落在，北部（桃園蘆竹區）36.1度，中部（南投市）37.2度，南部（台南下營區）35.2度，今晨西半部有對流雲消長，帶來局部陣雨及雷雨。
吳德榮指出，最新(14日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週五（15至17日）各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢；清晨西南風與陸風輻合，西南部亦有局部陣雨或雷雨的機率。
今日各地氣溫：北部23至35度，中部23至36度；南部24至35度，東部23至36度。週六(18日)各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有對流發展，仍應注意較大雨勢。
吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，下週（19）日至中秋節的下週二（21日）太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度以上，應注意防曬、防中暑；天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，影響很小。