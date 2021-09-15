名家論壇》鄭仲嵐／日本首相爭奪戰：對台灣關係下個關鍵

新首相選出前的四國對話





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日本執政的自民黨即將在9月25日選出新總裁，由於現任首相菅義偉先前已經宣布不會角逐總裁寶座，未來在退下首相後，也將交棒給新面孔。而目前檯面上浮現的人選，包含行政規制改革大臣河野太郎、前總務大臣高市早苗、前政調會長岸田文雄與內閣府特命擔當大臣野田聖子等，都是黨內的一時之選。





然而，就在自民黨即將於9月底選出新總裁之前，美國白宮發言人薩琪卻在13日發表聲明，表示將於華盛頓時間24日於白宮內，舉辦首次面對面的美、日、澳、印等四國元首高峰會議，菅義偉將會出席與會。就在日本準備進行新首相前後交接時期，這樣的行程不免讓人感到錯愕，但其實也代表美國印太戰略脈動在隨時滾動調整。





雖然薩琪在聲明中稱，對抗後疫情時代的病毒蔓延與氣候變遷討論，是這次元首高峰會的主要議題，但可以預見的是，中國崛起下的南海問題與台灣海峽、進出東海等議題，也會被端上檯面。而事實上，台灣海峽議題雖然只是其中一部分，但也是現在總裁選戰中的熱門話題。





岸田強化對抗中國形象





先前在9月13日，參選總裁的岸田文雄，就舉辦記者會，大方侃侃而談自己的國家安保戰略。在談及未來可能與中國抗衡的議題時，他也罕見高聲疾呼台灣海峽重要性，並稱對台灣海峽的安定，及香港、新疆維吾爾自治區的人權問題上，日本要「毅然決然做出應對」，並持續主張日本「堅守民主主義、法律支配、人權等普世價值」。





這樣的表態，讓人感到清楚明快。岸田其實是自民黨內相對鴿派，而且主張對中國透過對話解決的代表性政治人物。由於岸田家族出身的廣島縣，過去曾經遭到原子彈攻擊，因此過往岸田也是高舉反戰大旗，也被部分媒體歸納為較親中的政治家，但在這次的總裁選中，未來對中國關係，也是參選人無法逃避的問題。





而隨後，北韓也聲稱發射了導彈，並稱攻擊距離可以到1500公里，明顯威脅到日本領土，這也讓日本的國防能力被參選人們列入討論話題。岸田與高市等也主張，日本必須要有立刻反擊的能力，甚至是先發制人的敵方基地攻擊力。雖然說目前假設狀況是針對北韓，但未來台海如果發生動盪，這些方式也不排除是日本防禦考量。





高市與河野的過往挺台





談及另一候選人高市早苗，雖然過去跟台灣的淵源不算太多，但是她是受到前首相安倍晉三信賴的人馬，這次選舉中也受到支持。安倍晉三與其胞弟岸信夫，都是有名的親台派，如果高市有機會問鼎首相，不但是首個女性首相外，可能也會讓台日進入更穩定期。





特別是過去高市在擔任總務大臣期間，曾經委任總務副大臣赤間二郎在2017年前往台灣進行公務訪問，打破了自1972年斷交以來台日公務不互訪的默契。當時面對可能的中國施壓，高市也在質詢中表示「跟台灣發展非政府間實務關係外，我們一直深化日台間合作與交流，因此在外務省建議下我指派了他」，頂住壓力。





另外最受注目的河野太郎，雖然其父是相對知名的親中派河野洋平，但是河野太郎在過去擔任外務大臣、防衛大臣時，都對中國的各種干擾表示強硬態度。現在擔任的職務，也要負責疫苗交涉與提供，前後5次給予台灣總共390萬劑的疫苗，河野太郎的角色也是居功厥偉。





新首相推進台日實質關係





因此，綜觀目前的國際局勢與台日之間的友善互動，可以預見新首相上任後，台日之間的關係也會進入到下一步的實質合作。過去的安倍晉三與菅義偉，比較像是在鋪陳新一步的關係，從過去的台灣捐口罩、三一一滿十年的紀念等，未來的首相將會是推進實質關係的關鍵人物。





雖然何種實質合作，可能一時半刻無法具體說明，但就筆者預估，日本現在正在研發自己的國產新冠疫苗，未來台日間的生物技術共享也會近一步強化。在日本也完善疫苗供給鏈後，台日間也可以互相供給調度，作為東亞局勢上戰略醫療物資補給的前線。





其次是外交的地位的實質提升，現在美國也在考慮將台灣官方的「駐美國台北經濟文化代表處」升格「台灣代表處」，未來如果順利，不難想像日本也會比照辦理。相較於美方較為高調，日本比較鴨子划水，過去在台灣的大使館更名「日本台灣交流協會」時，也是相對低調。





無可否認地，是台灣仍是在美日澳印的印戰略架構底下，不會有太多改變，但台日間有望在日本新首相上任後，做出更多近一步表態，目前的基底足夠，只待新首相在未來遞出橄欖枝的一刻。











●作者：鄭仲嵐／BBC、每日新聞、朝日新聞等外媒特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。





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