卡通明星登陸高雄！迪士尼「裝」可愛、嚕嚕米好買好拍

超萌卡通明星魅力無法擋，去年夏天刮起裝可愛風暴的「迪士尼TSUMTSUM裝可愛期間限定店」，今年將以「裝可愛2」超萌回歸，今（15）日起於高雄夢時代登場；可愛的芬蘭白色小精靈也再次登陸高雄，「嚕嚕米秋之遊期間限定店」在統一時代百貨現場設置具有秋天微風感的打卡拍照牆，以及2米高的限定藍色小屋扭蛋機。





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▲圓滾滾的TSUM TSUM系列角色，再次變身可愛的粒粒公仔，要讓粉絲將他們裝進糖果罐中。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.15）

× ▲圓滾滾的TSUM TSUM系列角色，再次變身可愛的粒粒公仔，要讓粉絲將他們裝進糖果罐中。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.15）

實用度、可愛度破表的大抱枕更是吸睛，4款裝可愛糖果袋抱枕，有21款軟糖玩偶可以選擇。全新自由配的手環可以挑選喜歡角色的墜子串到手環裡面，三眼怪、大眼仔、小豬、奇奇、維尼、史迪奇、美人魚、米奇，總共8個款式自由挑選。





開幕首三日規劃挑戰賽，每日前50名的消費者可以有裝到滿挑戰，不用蓋蓋子，疊好不掉就能將粒粒公仔全部帶回家。活動期間還有滿額禮、打卡贈、消費現抵、點數換好禮、會員專屬抽獎等好康。





▲「嚕嚕米秋之遊期間限定店」推出超多實用好物。（圖／統一時代百貨高雄店提供）

× ▲「嚕嚕米秋之遊期間限定店」推出超多實用好物。（圖／統一時代百貨高雄店提供）

現場設置具有秋天微風感的打卡拍照牆，以及2米高的限定藍色小屋扭蛋機，只要200元，即有機會將10公分、30公分或75公分高的嚕嚕米家族玩偶帶回家；並祭出各項滿額贈及滿額加價購活動，讓粉絲們能輕鬆將嚕嚕米、阿金、吸吸、小不點打包收藏。



