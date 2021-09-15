卡通明星登陸高雄！迪士尼「裝」可愛、嚕嚕米好買好拍
記者陳美嘉／高雄報導
2021-09-15 08:56:31
超萌卡通明星魅力無法擋，去年夏天刮起裝可愛風暴的「迪士尼TSUMTSUM裝可愛期間限定店」，今年將以「裝可愛2」超萌回歸，今（15）日起於高雄夢時代登場；可愛的芬蘭白色小精靈也再次登陸高雄，「嚕嚕米秋之遊期間限定店」在統一時代百貨現場設置具有秋天微風感的打卡拍照牆，以及2米高的限定藍色小屋扭蛋機。
「裝可愛2期間限定店」9月15日至10月31日在高雄夢時代。圓滾滾的TSUM TSUM系列角色，再次變身可愛的粒粒公仔，要讓粉絲將他們裝進糖果罐中，還推出維尼、史迪奇、熊抱哥、三眼怪造型瓶；另外，裝可愛2這次不只經典角色，更有「12生肖」變裝萌登場，共有40款角色可以選。
實用度、可愛度破表的大抱枕更是吸睛，4款裝可愛糖果袋抱枕，有21款軟糖玩偶可以選擇。全新自由配的手環可以挑選喜歡角色的墜子串到手環裡面，三眼怪、大眼仔、小豬、奇奇、維尼、史迪奇、美人魚、米奇，總共8個款式自由挑選。
開幕首三日規劃挑戰賽，每日前50名的消費者可以有裝到滿挑戰，不用蓋蓋子，疊好不掉就能將粒粒公仔全部帶回家。活動期間還有滿額禮、打卡贈、消費現抵、點數換好禮、會員專屬抽獎等好康。
「嚕嚕米秋之遊期間限定店」即日起至10月13日在統一時代百貨高雄店登場。以居家系列為主打，推出環保時尚不鏽鋼吸管杯、秋冬必備的溫暖磨砂質感北歐咖啡壺及輕薄小巧的嚕嚕米行動電源等實用好物；還有多款秋天主題限定商品，包含新色燈芯絨小手袋、小巧方便攜帶的手提隨身杯等。
現場設置具有秋天微風感的打卡拍照牆，以及2米高的限定藍色小屋扭蛋機，只要200元，即有機會將10公分、30公分或75公分高的嚕嚕米家族玩偶帶回家；並祭出各項滿額贈及滿額加價購活動，讓粉絲們能輕鬆將嚕嚕米、阿金、吸吸、小不點打包收藏。