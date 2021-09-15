天公作美！空軍三型主力戰機首降佳冬戰備道

漢光37號演習第3天，空軍今（15）日清晨成功完成佳冬戰備道起降演練，這是佳冬戰備道啟用至今，首度有固定翼軍機成功降落佳冬戰備道。總統蔡英文、國防部長邱國正、空軍司令熊厚基上將等人也到場視導。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-15 09:18:27｜2021-09-15 09:19:07
儘管昨晚及今日清晨南部地區一度下起大雨，但天亮前太陽露臉，負責觀測風速、雲層厚度等相關數據的天觀機於清晨4時50分、6時20分通過戰備道上空，確認天候狀況許可後，漢光佳冬戰備道起降演練如期於6點30分舉行。IDF經國號戰機、F-16V（Block20）、幻象2000等三型戰機，以及E-2K空中預警機陸續降落佳冬戰備道。
國防部為進行戰力保存及戰力再整補，在國道高速公路興建時在全台多處設置戰備道，以供戰時軍機能夠起降、整補掛彈。戰備道通常位處空軍基地附近，讓基地跑道受到破壞，無法降落時，戰機能改降戰備道進行整補、掛彈，再升空迎敵。
國內共有6處可供戰機起降的公路戰備道，包括高速公路桃園中壢段（中壢戰備道）、彰化員林段（彰化戰備道）、台南麻豆段（麻豆戰備道）、台南仁德段（仁德戰備道）、嘉義民雄段（民雄戰備道），以及屏鵝公路佳冬段（佳冬戰備跑道），上述6處戰備道中，中壢戰備道雖於2004年完成戰機起降驗證，但目前已無法供軍機起降。
2011年11月17日國軍「長青12號」操演，原定在佳冬戰備道完成戰機與慢速固定翼機起降與整備，但是由於當天跑道的水分飽和量過高，空軍擔憂戰機降落時會產生水飄，因此取消定翼機起降操演科目，改為低空掠過的衝場，只有執行陸航的CH-47SD直升機吊掛補給物資等訓練，成為唯一還未實施戰機起降驗證的戰備道。