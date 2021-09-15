「柯文哲同學」將學員宿舍改建自用　議員：竟如此厚顏

根據媒體報導，台北市長柯文哲的高中同學、北捷董事長李文宗，擅自改建北捷的北投會館學員宿舍，作為自己的官邸使用，每個月水電費更是由公帑買單，享受之待遇更勝於市長，甚至在改建完成後，還將妻子也帶進宿舍入住，讓國民黨台北市議員游淑慧批評「北捷跟李文宗都覺得跟議員說過就可以繼續住了，竟如此厚顏！」





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游淑慧表示，就連原本北捷的北投學員宿舍，都有規定即便是員工與眷屬短期入住，都得需要支付相關費用，結果沒想到身為北捷董事長的李文宗，不僅使用兩百多萬的公帑，將四間單人房宿舍打通成一戶24坪的行政套房，作為自己的官邸使用外，內部的沙發、電視、冰箱等家具，甚至還配有咖啡機、吧檯椅等配備，全部都由公帑埋單，李文宗甚至不用自行支付水電費。





游淑慧更指出，按照規定本來北捷董事長就沒有首長宿舍的配置，北捷員工也多為自行通勤上下班，「工作地點與住家地址，是每一位職場者必須自己衡量選擇的。」游淑慧說，如果李文宗認為上班和居住地太遠，應該跟一般人一樣，要就自行租屋或者拒絕北捷職務，「而不是透過職權將學員宿舍變成自己的官邸。」





對此北捷方面表示，經2011年前市長郝龍斌任內人事處函示，北捷董事長不適用租賃北市府首長宿舍，另經簽報郝龍斌同意由北捷自行以捷運共構方式建置宿舍，但因購宅經費高昂，北捷經整體考量並撙節開支決定不購置首長宿舍，改調用北投會館供有住宿需求的董事長居住，並按「中央機關首長宿舍管理要點」規定，由出借機關支應水電相關費用。



