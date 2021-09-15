朱學恒跨海送花圈到德國 謝志偉「裝飾廁所」反將一軍
網紅朱學恒13日再利用送花表達不滿，這次更跨海送到德國給駐德代表謝志偉，以「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」暗諷謝志偉未對份內工作盡責，更翻譯德語版本希望路過民眾也能看懂。今（15）早謝志偉在臉書並貼出照片表示，花圈回收再利用「裝飾廁所」，環保又美學。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-15 09:37:31
謝志偉說，有同仁跑來告訴自己，「不知是誰，從垃圾桶裏撿出來幾朵紅玫瑰，插在玻璃瓶裡，簡單素樸的男女洗手間，頓時就顯得清新又溫暖。」自己快步跟去看，也不由得讚歎「環保又美學」。
隨後轉身，謝志偉愉快地往辦公室走，他表示，自己在耳邊隱約聽到，同仁輕聲細語地，近乎呵護地對著花兒説：「你們是從『垃圾』那裡送過來的，出污泥而不染，更彰顯你們自然美麗的本質。」自己一愣，停下了腳步，眼前浮現出一個「蕃薯」的圖象，不由也輕聲細語地，近乎呵護地對著「蕃薯」說：「你是從『獨裁戒嚴』裡走出來的，出污泥而不染，更彰顯你自然樸實的本質。」
接著，謝志偉說，也許有人問：「有紅花，那白花呢？」，謝志偉則巧妙解答，「有了這首詩，不就沒讓人家錢白花？」反將朱學恒一軍。