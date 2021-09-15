中秋團圓怕「人圓」　主廚不藏私「蒸煮」秘笈大公開

隨著中秋佳節將近，但Delta病毒肆虐，緊接著新北幼兒園爆發群聚感染，也令許多民眾憂心疫情擴散，今年中秋甚至到跨年都有可能要在家吃團圓餐了。在艾食上東方名廚單元的林東立主廚，就要教大家秋季透過蒸煮的方式，如何簡單便利，製作補充元氣的養身料理，又能避免過多油煙吸入，讓民眾「中秋團圓人不圓」。





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主廚親自示範「銀耳山藥雞湯」在秋季可以滋潤呼吸道、益肺潤燥，提升免疫力對抗病菌。「南瓜粉蒸排骨」可以排毒養顏、強身健體、健脾和胃的功效，使用數位蒸鮮鍋簡單的就能一次完成兩道養身料理，而一般電鍋蒸煮空間有限，食材堆疊也會有混味問題，較難達成 ; 超大容量可以完整平放一條大魚，放上蒸鮮鍋附的兩個不鏽鋼便當盒，可以一次完成兩道料理，也不怕氣味混雜，有別於傳統電鍋。





蒸鮮鍋的特色就是透過循環穩定的蒸氣快速加熱食材，不僅海鮮、蔬菜能保留營養成分與爽脆感，肉類也能飽含滿滿肉汁。林東立強調，蒸東西最怕悶，會很容易變黃變質，但蒸煮鍋的加熱循環，能讓所有食材均勻受熱。這次主廚示範的「蔬菜起司雞肉燉飯」，把備料都準備好，直接一鍵設定內建的穀類模式就完成了，真的非常簡單又方便！另外，還內鍵六種烹調模式，包括海鮮、蔬菜、肉類、穀類、手動以及保溫。主廚開玩笑地說：「只要選定食物模式就不怕蝦子、貝類跟你裝熟。」在忙碌的現代生活中，一鍵設定可以省時省力還不用盯爐火，堪稱最完美的烹飪夥伴，「就連廚房新手都能輕鬆駕馭！」





▲美膳雅數位玻璃蒸鮮鍋搭配六種烹調模式，包括海鮮、蔬菜、肉類、穀類、手動以及保溫。（圖／記者林柏年拍攝）

蒸煮食物往往會遇到很多問題，傳統電鍋的水量拿捏、時間控制，往往是家庭主婦最頭痛的關鍵，數位玻璃蒸鮮鍋，1公升大容量水箱，可以連續烹煮多道料理，也不用頻頻加水，也不會有鍋底乾燒發黃的情形。





▲蒸煮鍋透明的玻璃鍋蓋方便觀察食物烹煮情形「新鮮看得見」。（圖／記者林柏年拍攝）

▲主廚示範使用美膳雅數位玻璃蒸鮮鍋，料理出銀耳山藥雞湯、蔬菜起司雞肉燉飯、南瓜粉蒸排骨。（圖／記者林柏年拍攝）

主廚笑說這台數位玻璃蒸鍋集結科技、質感、安全好操作等特性，用了幾次後就愛上它，幾乎可以跟電鍋說掰掰了。往年中秋節烤肉，很多人會烤絲瓜蛤蠣、青菜，林東立提到，換上數位玻璃蒸鮮鍋後，不僅避免燒烤容易造成口乾舌燥，上火情形出現，更能攝取杏鮑菇、皎白筍等各類蔬菜，不僅留住鮮味，還能減少沾醬，吃起來更為營養健康。



