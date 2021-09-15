北捷替民眾黨綁樁？部分捷運站保全合約最低標改最有利標

民進黨台北市議員李建昌爆料，台北捷運公司今年在針對各個捷運站的保全合約進行招標時，其中環狀線車站以及捷運機場部分，竟從原本的「最低標」改為「最有利標」。李建昌透露有知情人士向他爆料，有保全公司早在去年12月就曾到北捷說服董事長李文宗，其中似乎更牽涉民眾黨選舉金源，讓李建昌直呼「貪汙來自縱容，捷運公司一個標案都搞這樣，柯文哲知道嗎？」





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李建昌說，台北市長柯文哲2019年內舉不避親，任用高中同學李文宗擔任北捷董事長，隨後李文宗在大巨蛋案幫柯文哲召開「喬」蛋會議，還逼走都發局前局長林洲民，今年7月又遭親民黨前發言人吳崑玉踢爆，耍大牌刁難公訓處，沒被安排住行政套房就暴怒。





而在李文宗擔任北捷董事長後，疑似是為了圖利特定保全業者，將北捷環狀線捷運站及捷運機廠的保全合約，委外招標5000萬元一案，一改過去20年「最低標」往例，改為最有利標。而過程中捷運公司高層更默許承辦主管多次前往該保全公司拜訪，毫不避嫌。李建昌更加碼爆料，之所以李文宗要如此為特定保全公司設事，疑似是為了招募民眾黨選舉金源。





對此台北捷運公司方面回應，保全人員對於捷運運輸服務特性具必要性，所以採最有利標，可提供得標廠商合理管理費用，避免削價競標降低品質，本次招標都依採購法公開辦理，有意願廠商皆可參與投標。北捷強調，保全人員招募計畫、履約考核評鑑及是否經勞動機關公告違反勞基法等項目納入評比，也可帶動廠商良性競爭，北捷未來相關合約將採相同作法，目前首件招標案已報市府核備。



