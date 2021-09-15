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一般人要到花蓮玩，最擔心的是訂不到火車票，即便訂到也不是最好的時段，尤其是三大節日時，自己開車到花蓮最常碰到塞車狀況，台北到花蓮大概8到10個小時，搭火車從台北到花蓮只要2個小時10分鐘，輕鬆又愉快，如果是自行開車，第一天睡飽了從台北開車到花蓮，沒問題，問題發生在最後一天玩得很累，還要開車回台北，那可能就很危險。
到了花蓮之後，沒有車哪裡都去不成，坐計程車，起跳價100元，租車的話又不划算。因此充神島民宿還免費配車，往返花蓮、在地代步的工具有了，剩下就是行程景點、活動，當一切都有的時候，陳朝鎮還提供代訂用餐的地點和時間。
【花蓮好玩景點】
充神島的島主分享，花蓮的景點又分四個部分，花蓮市區附近景點、太魯閣景點、台9線花東縱谷、台11線海岸線。
花蓮市附近的景點：慶修院、松園別館、開心農場、七星潭、貨櫃屋星巴克、海牙谷、三度空間、鯉魚潭、翡翠谷、立川漁場、雲山水。
太魯閣的景點：太魯閣牌樓、燕子口、九曲洞、天祥、長春祠、白羊步道、砂卡礑步道、錐麓古道、布洛灣、山月吊橋。
台九線花東縱谷的景點：林田山、光復糖廠、馬太鞍濕地、大農大富、吉利潭、瑞穗牧場、赤柯山、六十石山。
台11海岸線的景點：蕃薯寮、芭崎嘹望台、親不知子天空步道、新社梯田、石門洞、月洞、石門班哨、石梯坪、北回歸線、八仙洞。
【花蓮優質住宿】
島主分享他曾經在台灣證券交易所工作，經常要出差，同時也熱愛高爾夫球，球齡已有33年，更是常常到征戰世界各地，在外面旅遊住宿，只在乎三個基本條件，乾淨、安靜、睡眠舒適，也成為充神島民宿的基石。
充神島民宿的房間有10間，可容納32個人，適合家族旅遊、員工旅遊、籃球隊、高爾夫球隊比賽。
早午餐和下午茶的部分：二姐民宿早餐、法式邊境、大石小樹、斯圖亞特下午茶。
伴手禮的部分：曾記麻糬、阿美麻糬、奶油酥條、剝皮辣椒、唱片餅、起司達人蛋糕、德利豆乾、洄瀾薯道。
睡眠關鍵在於舒適的床，島主更是砸重金，一張高達六萬多元，他保證會認床的朋友們，睡了充神島民宿的床一覺到天亮。充神島民宿至今已經進入第七個年頭，當年剛開幕時，花蓮當地日報更生日報來採訪，島主回憶當時被問及充神島民宿的經營理念是什麼？島主回答說，「來的時候是客人，走的時候一定是朋友」，對待客人的方式是，人都還沒來就把客人當朋友了。客人的回頭率更是200%。
【花蓮好吃美食】
花蓮海鮮可謂新鮮、便宜、又好吃。為什麼新鮮？因為花蓮的海鮮都是當地的食材，每天都有新鮮的漁獲。為什麼便宜？因為花蓮就是海鮮的產地，花蓮的訂製魚網有清水斷崖、七星潭、石梯坪，補貨的海鮮都很便宜。為什麼好吃呢？海鮮只要新鮮就好吃。美食還有原住民餐，無菜單料理，各類的美食小吃，如液香扁食、炸彈蔥油餅、公正包子、海埔蚵仔煎、阿嬤的木瓜牛奶等。
島主陳朝鎮說，很多客人都說花蓮的海鮮有什麼了不起，我們西部和南部也有海鮮，他解釋，花蓮的海鮮跟台灣西部和南部的海鮮不一樣，因為花蓮的海鮮是在太平洋捕獲的，而台灣西部和南部捕獲的海鮮，都是從台灣海峽抓的。特別是宜蘭、花蓮、台東沒有工廠，水源乾淨，而台灣海峽的水質，除了中國大陸排放的廢水外，還有台灣本島所排放的工廠廢水，新鮮度自然不一樣。
如果都市人想要開開心心，無憂無慮的旅遊，找充神島民宿一切搞定。
資料來源：健康醫療網 職場疲乏、身心焦慮 精神充電首選花蓮
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