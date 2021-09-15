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NBA／詹皇再打2季拚歷史得分王　天勾期待：全人類的成就

▲「詹皇」LeBron James生涯10次打進總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James生涯10次打進總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-09-15 11:18:47

NBA歷史得分王「天勾」Kareem Abdul-Jabbar近期受訪回顧了他的驚人紀錄，被問到如果被湖人球星「詹皇」LeBron James超車篡位得分王寶座，Abdul-Jabbar反倒很期待，「這是全人類的成就。」

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Abdul-Jabbar以職業生涯總分38,387分榮膺歷史得分王，而James目前為36,367分，落後3020分，過去只有2名球員Wilt Chamberlain和Michael Jordan能在1個賽季中得到如此多的分數， James單季最多分是2005-06賽季在騎士隊拿到2478分。

這意味著下賽季James不太可能超車變成新的歷史得分王，要達成此成就，目前36歲的James至少要再出戰2個賽季，且場均不能低於25分。

雖然有些難度，但Abdul-Jabbar仍期待那一天的到來，「我會很高興看到它發生，我不認為紀錄是個人成就，而是全人類的成就。如果有人可以做到從未做到的事情，那就代表我們都有潛力去做到。當紀錄被打破時，我們都是贏家，若LeBron打破我的紀錄，我會趕到場邊為他加油。」


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