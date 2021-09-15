打過1劑AZ疫苗！桃勤客艙女清消員確診Delta、Ct值14

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雖然此新增病例已打過1劑AZ疫苗，但指揮中心醫療應變小組副組長羅一鈞表示不算突破性感染，9月7日因工作要求做過一次快篩陰性，但因Ct為14，從嚴9月8日就視可傳染期，匡列相關接觸者，同時也比照新北社區裝修工夫婦進行了點突變快速檢驗，確定是感染Delta變異株，後續基因定序完整會在後天出來，也會跟其他Delta病例比對。
由於這名確診者在航空器客艙做清潔工作，羅一鈞指出，目前往這方向做感染源溯源，會就相關航班及入境確診個案搭過的航班比對，只是還是要看定序結果，較知道也許是跟哪些境外病例有關係。
根據指揮中心統計，目前本土確診基因定序為Delta變異株的累計有36例，其中13例為6月屏東群聚相關、1例為9月國籍航空機師群聚相關、21例為9月新北幼兒園及社區群聚相關，還有1例就是今日公布的桃園機場航班清潔人員案例。
面對Delta病毒入侵，邊境管理是否會加嚴？指揮官陳時中說目前在邊境管理，相對各國還算是嚴格，「確實執行目前檢疫規範，就應該能夠把疫情控制在一定範圍」。不過，他也提到如果有證據顯示潛伏期更長就會考慮，只是目前都沒有證顯示有這情況。
至於在解隔離規定這部分，羅一鈞說明，根據9月3日發布的規定，確診病例不論境移入是否定序Delta或是本土有驗到Delta病例，都必須在發病後，或沒有發病從檢驗陽性日算起，10天後症狀有緩解或退燒，加上有驗2套PCR都是陽性或2次Ct值大於或等於30，才符合解隔離條件，而且這些個案會到醫院負壓或專責病房入住，避免在集中檢疫隔離有不足
在入境旅客部分，目前還是按檢疫規定到防疫旅館或集中檢疫所隔離14天，當中會有入境時唾液篩檢，還有第10天至第12天一次居家快篩，期滿前，以及解隔離前的一次的PCR採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。