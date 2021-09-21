微解封迎中秋防疫也要顧保障　意外、醫療險建議這麼保

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隨著疫情趨緩降級、防疫措施解封，近期路上再現車潮，週末假日景點也出現出遊民眾，交通事故、出遊意外也隨之增加。全球人壽表示，國人通常在國外旅遊時皆有多重旅遊保障，比如透過旅行社投保旅遊平安險、旅遊行程刷卡的旅平險或自行找業務員投保旅平險等，但現在受限於疫情關係無法出國，國內旅遊也因微解封獲得青睞，但說走就走的微解封國旅，也千萬別因為不是出國就忘了要帶保障隨行，只要在出門前1小時透過網路投保，即便是一趟說走就走的2天1夜隨興出遊，或是4天3夜的家族旅行，都能在自己原有的保險保障上再多一層加強保護力，當不幸發生意外時，也會依照條款給付相關保險金，落實公平待客原則。
此外，不論上班或各種型式微出遊，只要出門在外最需要的就是意外險與意外醫療險的防護隨行。金管會今年7月1日正式調降個人傷害保險（不含旅行平安保險）計算保險費採用的危險發生率，上限從80%調降為70%，其餘維持不變，這同時也會降低意外險保費費率，以第一職業類別投保意外險保額100萬元為例，1年保費可以降至千元以下，保戶約可省下12.5%保費支出，此刻更是重新檢視自身保障的好時機。
不過，壽險公司與產險公司在意外險的保費上也有明顯的差異，公勝財顧資深財務顧問洪玉玲說明產險公司是以套裝組合購買，在意外險的保費相對是比較便宜，但壽險公司的意外險有保證續約的項目可選擇，民眾在購買意外險時，也可以多方比較，再依自己需求做搭配性購買。若是小資族可以先購買意外險，只要年繳2000至3000多元，就可以買到300萬的保障，而且不分年齡、性別，只依職業等級來區分保費，是意外發生時最基本的醫療保障。
另外一個需拉高的保障則是實支實付醫療險，因為當意外發生導致較大傷害時，需要負擔的醫療費用就相對提高很多，公勝保經鐵人事業部經理梁蕭錠說，如果只保了意外險，醫療給付往往會不足，還需要透過實支實付的醫療險來填補醫療在自費項目支，只是實支實付醫療險，必須先購買主約的前提下，才能附加醫療險，建議民眾可以找專業保險業務人員詳細規畫與建議。
除了意外險與意外醫療險，新冠肺炎疫情變化也喚醒國人投保健康險的意識，即便便各國提高疫苗施打率，仍有許多確診案例為突破性感染，也就是打了兩劑疫苗依舊確診，導致醫療能量再度滿載。全球人壽建議民眾不妨趁連假休息時，完整盤點自己與家人保險，保險不是曾經買過就好，必須要視個人生涯發展調整保障移轉風險。
若以民眾確診新冠肺炎為例，雖然全民健保給付就醫治療過程的大部分費用，但因治療隔離期較長，導致無法工作的收入損失，甚至可能引起的併發症，如肺部功能受損等，治療期間的住院、自費醫療支出及手術費用等都可以透過商業保險來支應。
在盤點自身醫療保障時，也別忘醫療險與重大傷病險，其中醫療險包括可補貼住院期間收入損失的日額給付型醫療險、染疫住院雜支費用的實支實付型醫療險；而重大傷病險則是染疫後肺部功能受損，導致因呼吸衰竭需長期使用呼吸器，保險給付可支應後續治療支出。面對千變萬化的病毒，一旦染疫即使痊癒也可能影響體況，影響未來保障的規畫，因此，務必要在健康時好好檢視個人的保險保障，透過醫療險、意外險、重大傷病險等撐起保護傘，避免因為突如其來的變動造成家庭經濟動盪的窘境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。