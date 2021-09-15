駁美國線民說　朱立倫：如果是早就退出政壇

國民黨主席選舉大亂鬥，主席候選人張亞中因抨擊另名候選人朱立倫是美國線民，因而被國民黨選選監委員會移送考紀會調查。朱立倫今（15）日受訪時說，美國線民這個議題已經回答一百遍了，絕對不可能，如果是的話，他早就退出政壇，也可將他移送法辦。
記者余祥／台北報導
2021-09-15 11:31:23｜2021-09-15 12:48:03
朱立倫指出，那本維基解密記錄台灣政治人物與AIT處長的談話，若他沒有記錯，裡面談話紀錄最多的前3位人士，分別是前總統馬英九、蔡英文總統、前立法院長王金平。有被記錄的多達10幾、20人，關於朱立倫的篇數很少，「只是小咖」。
張亞中昨日批評，其他黨主席候選人都是跟著民進黨的B貨。朱立倫反嗆，國民黨絕對不能變成小綠，但國民黨也不能變成「小紅」，國民黨就是正藍。
面對外界質疑是張亞中考紀案幕後黑手，是否覺得委屈？朱立倫說，「還好」，要當國民黨主席就是要包容不同的聲音。希望這件事在今天中午考紀會開會後平息，不要讓民進黨在那放鞭炮。
國民黨中央選舉監察委員會日前決議，因張亞中攻擊對手朱立倫，涉嫌違反競選公約等規定，移請中央考紀會查明，並暫停舉辦分區政見說明會，引發黨內外質疑。今日上午11時選監委員會點將召開第6次會議，選監委員張雅屏上午表示，他將以選監委員身份表達13日臨時會議無效主張，要求解散選監委員會，另行重組。