影／東南亞新住民齊喊防豬瘟！違者最高恐被罰百萬鉅款

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行政院農業委員會動植物防疫檢疫局表示，

「防範非洲豬瘟，請勿網購肉品寄送臺灣，違者可處7年徒刑。自國外返國勿攜帶肉製品入境，違者可罰100萬元。」加強呼籲我國國民

切勿違規攜帶肉類產品入境，違規裁罰已提高至100萬元，