影／東南亞新住民齊喊防豬瘟！違者最高恐被罰百萬鉅款

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來自越南的吳佩容女士在嘉義市東市場附近經營「吳鳳小吃」餐廳，她說：「開店已經有3年了，他所用的食材、肉品都是在地的，每天向南田市場附近的攤商訂購肉品，希望用新鮮食材抓住客人的胃，絕對都是台灣肉。」同時她還表示，店裡的客人多半是臺灣人，為了符合當地的口味，選擇使用當地食材自己方便客人也能安心。
嘉義市服務站主任黃艷薰表示，中秋將屆，因應節慶需求各種應景商品眾多，為了守護大家「食」的安全，加強轄內小吃店、商店清查，並希望透過多元宣傳管道，提醒在臺新住民及移工朋友，遵守「三不」要領：「不要自國外攜帶肉類產品人境」、「不要自國外網購肉類產品寄送臺灣」、「不要到國外畜牧場所參觀，避免違規受罰。」
移民署各地專勤隊都加強宣導防範豬瘟，而中央災害應變中心表示，輸入肉品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫。事實上，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局表示，「防範非洲豬瘟，請勿網購肉品寄送臺灣，違者可處7年徒刑。自國外返國勿攜帶肉製品入境，違者可罰100萬元。」加強呼籲我國國民切勿違規攜帶肉類產品入境，違規裁罰已提高至100萬元，大家切勿以身試法。
新住民朋友們如需多語宣導，可點開下列影片，共有越語、泰語、英語和印尼語，希望能讓親朋好友們都能知悉此禁令。