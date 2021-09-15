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影／東南亞新住民齊喊防豬瘟！違者最高恐被罰百萬鉅款

▲ 中秋節前，嘉義市專勤隊及服務站特別與越南籍通譯陳竹莉到轄內各個小吃店向新住民朋友宣導選購食材時應特別注意來源及標示，看到來路不明的產品勿用。  （圖／翻攝自影片）
▲ 中秋節前，嘉義市專勤隊及服務站特別與越南籍通譯陳竹莉到轄內各個小吃店向新住民朋友宣導選購食材時應特別注意來源及標示，看到來路不明的產品勿用。  （圖／翻攝自影片）

四方報/綜合報導

2021-09-15 15:16:03

近期全台出現非洲豬瘟陽性反應之肉品，導致民眾都很緊張。中秋節將至，為了加強宣傳不要攜帶肉製品，移民署嘉義專勤隊及服務站別出心裁，邀請四位來自越南、泰國、菲律賓和印尼的新住民朋友，以越語、泰語、英語和印尼語宣導攜帶肉製品屬違法行為且一經查獲會罰款，盼初來乍到的新住民朋友們不要誤觸法網。 

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中秋節前，嘉義市專勤隊及服務站特別與越南籍通譯陳竹莉到轄內各個小吃店向新住民朋友宣導選購食材時應特別注意來源及標示，看到來路不明的產品勿用。  

來自越南的吳佩容女士在嘉義市東市場附近經營「吳鳳小吃」餐廳，她說：「開店已經有3年了，他所用的食材、肉品都是在地的，每天向南田市場附近的攤商訂購肉品，希望用新鮮食材抓住客人的胃，絕對都是台灣肉。」同時她還表示，店裡的客人多半是臺灣人，為了符合當地的口味，選擇使用當地食材自己方便客人也能安心。 

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，中秋將屆，因應節慶需求各種應景商品眾多，為了守護大家「食」的安全，加強轄內小吃店、商店清查，並希望透過多元宣傳管道，提醒在臺新住民及移工朋友，遵守「三不」要領：「不要自國外攜帶肉類產品人境」、「不要自國外網購肉類產品寄送臺灣」、「不要到國外畜牧場所參觀，避免違規受罰。」 

移民署各地專勤隊都加強宣導防範豬瘟，而中央災害應變中心表示，輸入肉品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫。事實上，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局表示，「防範非洲豬瘟，請勿網購肉品寄送臺灣，違者可處7年徒刑。自國外返國勿攜帶肉製品入境，違者可罰100萬元。」加強呼籲我國國民切勿違規攜帶肉類產品入境，違規裁罰已提高至100萬元，大家切勿以身試法。

 新住民朋友們如需多語宣導，可點開下列影片，共有越語、泰語、英語和印尼語，希望能讓親朋好友們都能知悉此禁令。


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